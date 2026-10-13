我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康乃爾暫停兄弟會校內所有社交活動 至本學年結束

提升炒蛋美味 添加這款百搭調味品是王道

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洪金寶。(圖／摘自微博)
洪金寶。(圖／摘自微博)

武打巨星洪金寶13日透過長子洪天明發出震撼聲明，無預警宣布已在今年4月1日正式與合作多年的前代表陳美玉（Mable Chan）解除合作關係，雙方全面終止所有合作。

他在聲明中嚴正畫清界線，強調對方即日起不得再代表他接洽任何工作或簽署合約，若有未經授權的承諾一概不予負責。洪金寶透過聲明表示，自己及旗下公司與前代表陳美玉的合作已於今年4月1日正式告一段落，雙方已「終止及結束所有華洋瓜葛」。

他特別向各界合作夥伴與親友喊話，提醒對方此後無權代表他進行任何工作洽商、作出承諾或簽署任何文件；若對方先前有任何未經同意或授權的行為，或是非法利用其名義對外承諾，他絕對不予接受，也絕不為任何相關協議負責。

為避免各界誤解並保障自身權益，洪金寶同步公布最新對外窗口，宣布即日起若有意洽談合作，請直接聯繫朱淑儀女士（Ms. Elaine Chu Suk Yee），並在聲明中公開電話與電子郵件等最新聯絡管道。不過，對於這場突如其來的切割背後原因，聲明中並未多做說明。

上一則

蔡康永傳遭中國封殺 莊凱勛籲別因害怕而噤聲

下一則

「暗殺者們」遭控扭曲歷史 韓國觀影人次破300萬

延伸閱讀

美與14國產能過剩聯合聲明 中商務部：損害中方利益將做出必要回應

美與14國產能過剩聯合聲明 中商務部：損害中方利益將做出必要回應
蔡康永現身沈伯洋造勢遭中電動車品牌切割 北京門市未見相關宣傳

蔡康永現身沈伯洋造勢遭中電動車品牌切割 北京門市未見相關宣傳
蔡康永挺沈伯洋 中國網友喊封殺 「零跑汽車」火速切割

蔡康永挺沈伯洋 中國網友喊封殺 「零跑汽車」火速切割
美中兩軍擬簽危機溝通備忘錄 北京稱將「盡快」完成

美中兩軍擬簽危機溝通備忘錄 北京稱將「盡快」完成

熱門新聞

吳奇隆的社群平台發布他登長城的影片。影片中，他身手矯健，還挑戰「劈叉」等高難度動作。（取材自自環球網）

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

2026-10-07 03:30
劉亦菲被拍到有小腹。（取材自微博）

劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了

2026-10-11 02:26
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
孫千雖然憑藉「早春晴朗」被看見，卻仍被歸類「劇紅人不紅」。(取材自微博)

空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列

2026-10-08 22:29
郭世倫當年曾是各大節目通告常客。圖／年代提供

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

2026-10-08 11:05
命理師周映君分析沈伯洋和蔣萬安兩人的面相。圖／摘自Threads

曾神準預言柯文哲「空亡」 命理師周映君再出手預測蔣萬安

2026-10-08 17:06

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀
華婦晚年不孤獨 小院四季有菜送親友 廢舊噴水池成荷塘

華婦晚年不孤獨 小院四季有菜送親友 廢舊噴水池成荷塘