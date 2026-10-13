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蔡康永傳遭中國封殺 莊凱勛籲別因害怕而噤聲

記者陳慧貞／即時報導
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林呈恩（左起）、莊凱勛、導演朱平聊拍攝「都市開基祖」。記者王聰賢／攝影
林呈恩（左起）、莊凱勛、導演朱平聊拍攝「都市開基祖」。記者王聰賢／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

莊凱勛出席《都市開基祖》金鐘活動，談及蔡康永疑遭中國封殺時呼籲別因害怕而不敢談公共議題，並分享劇組拍攝工安題材的辛苦與入圍喜訊。

莊凱勛、林呈恩、導演朱平、製作人陳南宏出席客台戲劇「都市開基祖」金鐘活動，該劇以捷運工人為題材，一舉入圍金鐘61戲劇節目男主角、男配角、新人、節目、編劇、導演、燈光等七項大獎，已是金鐘常客的莊凱勛坦言對於獎項當然會有期待，但不會有得失心，談及近期蔡康永因出席台北市長參選人沈伯洋的造勢活動，傳出遭中國封殺一事，他感慨直言：「不應該是這樣。」認為民主社會不該讓人因為害怕特定力量而不敢討論公共議題。

首次演戲的林呈恩在劇中飾演莊凱勛的女兒，自然表現獲提名潛力新人獎，劇中一場父親打女兒的戲，求真實，她竟主動要求莊凱勛「真打」，即使被打得很痛也忍住不哭，直到導演喊卡，莊凱勛立刻關心她的狀況，並請劇組拿冰塊冰敷。林呈恩回憶最難忘的一場戲，是爸爸交付存摺、首飾等重要物品，叮嚀她萬一出事該如何處理的戲，看著莊凱勛落淚，自己也忍不住哭了。

莊凱勛表示，「都市開基祖」是帶有社會責任的工安歷史題材，能讓勞工議題受到關注就很開心，對得獎抱持平常心。相隔8年再演出客台作品就入圍金鐘，他透露，得知消息時正陪女兒打預防針，看到手機不斷收到撒花貼圖，才發現自己入圍。他也分享拍攝時為呈現隧道塵土飛揚的環境，每天回家鼻孔都是黑的，笑說吸了不少PM2.5。

精華 FAQ

  • 他認為「不應該是這樣」，並指出民主社會不該讓人因害怕特定力量，就連公共議題都不敢討論，態度相當直接。

  • 該劇以捷運工人與工安歷史為題材，入圍金鐘61戲劇節目男主角、男配角、新人、節目、編劇、導演與燈光等7項大獎。

  • 她首次演戲就飾演莊凱勛的女兒，拍打戲時主動要求真打，雖然很痛仍忍住不哭；後來拍到父親交付存摺等物品的戲，也被莊凱勛演出的情緒帶到落淚。

蔡康永 沈伯洋

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