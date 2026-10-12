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前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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初代「蜘蛛人」主演陶比麥奎爾（Tobey Maguire）與前妻珍妮佛梅耶（Je...
初代「蜘蛛人」主演陶比麥奎爾（Tobey Maguire）與前妻珍妮佛梅耶（Jennifer Meyer）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

珍妮佛梅耶在夏威夷與傑佛瑞奧貢萊西結婚，前夫陶比麥奎爾不僅出席還擔任婚禮司儀，現場雲集多位好萊塢與商界名人。

據眾生相報導，珠寶設計師珍妮佛梅耶（Jennifer Meyer）與億萬富豪之子傑佛瑞奧貢萊西（Geoffrey Ogunlesi）於10月10日（周六）在夏威夷舉行婚禮，正式結為夫妻。令人意外的是，梅耶的前夫、初代「蜘蛛人」主演陶比麥奎爾（Tobey Maguire）竟親自主持婚禮儀式，與一眾好萊塢名人共同見證這場星光熠熠的婚禮。

現年49歲的梅耶是Jennifer Meyer Jewelry珠寶品牌的創辦人及負責人。新郎奧貢萊西則是奈及利亞億萬富豪、律師兼投資銀行家阿德巴約奧貢萊西（Adebayo Ogunlesi）的兒子。

婚禮在夏威夷的拉奈四季度假村（Four Seasons Resort Lanai）舉行，賓客陣容十分亮眼，包括「六人行」女星寇特妮考克斯（Courteney Cox）、名媛造型師瑞秋佐伊（Rachel Zoe），以及影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）與女友維多莉亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）、亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子桑切斯（Lauren Sánchez Bezos）。

梅耶與陶比麥奎爾曾於2007年至2016年結婚，育有19歲的女兒魯比史威特哈特（Ruby Sweetheart）及17歲的兒子奧蒂斯托比亞斯（Otis Tobias）。兩人分開10年後，於今年9月21日正式完成離婚手續。梅耶與奧貢萊西的婚禮上，她的三名子女也全數到場。

梅耶與奧貢萊西今年稍早迎來一名女兒。梅耶6月在Instagram發布父親節貼文，向未婚夫表達愛意，同時證實自己已生下第三個孩子。她寫道，「和我們完美的小女兒一起度過了完美的一個月。我們最愛你了，@geoffo212。父親節快樂！」

梅耶於2024年8月在Instagram宣布訂婚，當時甜蜜寫下，「我願意！！！」貼文照片中，兩人在一家餐廳相擁，桌上擺著點燃的蠟燭及淡粉色花卉。梅耶身穿黑色Miu Miu迷你洋裝，左手戴著一枚大鑽戒，餐盤旁還放著一個黑色珠寶盒。

這則訂婚貼文吸引多名名人留言祝賀，包括珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）、凱特哈德森（Kate Hudson）、凡妮莎布萊恩（Vanessa Bryant）、凱莉羅蘭（Kelly Rowland）及派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）。

鞋履品牌Birdies共同創辦人格茲（Bianca Gates）除了恭喜梅耶，也特別稱讚她的戒指，表示身為「珠寶女王」，收到這樣的戒指一點也不意外。梅耶則回覆，「這一切都是他安排的！完全是驚喜。」指的正是奧貢萊西。

梅耶與奧貢萊西最早於2023年夏天傳出交往，同年11月，兩人一同出席一年一度的Baby2Baby慈善晚會，首次以情侶身分走上紅毯。梅耶也是這個總部位於洛杉磯的非營利組織董事會成員。該組織致力於為生活在貧困中的兒童提供尿布、衣物及其他基本生活用品。

奧貢萊西是娛樂與音樂經紀公司The Ogunlesi Group的創辦人兼執行長，旗下藝人包括Young Thug、charlieonnafriday及邁爾斯佛斯特（Myles Frost）。

梅耶今年5月接受眾生相雜誌專訪時，曾談到前夫陶比麥奎爾與未婚夫奧貢萊西之間融洽的關係，表示兩人相處和諧，讓這個重組家庭得以維持親密關係。

她說，「我們會一起旅行、一起過每個節日，也會一起慶祝每個人的生日。」

梅耶還稱讚陶比是「一位很棒的父親，也是一位很棒的前夫」，並表示奧貢萊西很喜歡陶比，陶比也同樣喜歡奧貢萊西，「所以一切都很順利」。

精華 FAQ

  • 她與億萬富豪之子、經紀人傑佛瑞奧貢萊西，於10月10日在夏威夷拉奈四季度假村舉行婚禮，正式成為夫妻。

  • 最意外的是梅耶的前夫、初代蜘蛛人陶比麥奎爾親自主持儀式；到場賓客還包括寇特妮考克斯、李奧納多狄卡皮歐、傑夫貝佐斯等人。

  • 梅耶表示自己、陶比麥奎爾與奧貢萊西相處融洽，會一起旅行和慶祝節日；她也稱陶比是很棒的父親與前夫，三方維持友好重組家庭。

夏威夷 好萊塢 蜘蛛人

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