獄中按摩美酒樣樣來「吹牛老爹」享特殊待遇 突受傷送醫

饒舌藝人庫姆斯（Sean 'Diddy' Combs）「吹牛老爹」。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： Sean 'Diddy' Combs在新澤西聯邦監獄因頭部受傷短暫送醫，期間又因違禁手機與特殊待遇爭議再度成為焦點，刑期與出獄時間也因此延後。

據紐約郵報報導，57歲的饒舌藝人庫姆斯（Sean 'Diddy' Combs）「吹牛老爹」，據報上周末因頭部受傷，搭乘救護車離開新澤西州 一座聯邦監獄，前往醫療機構接受治療。

娛樂新聞網站TMZ報導，庫姆斯於周六上午從新澤西州的迪克斯堡聯邦懲教所（FCI Fort Dix）被送出，目前尚不清楚他如何受傷，以及被送往哪一家醫療機構。

不過，庫姆斯離開監獄的時間僅有短短幾個小時。TMZ指出，他於凌晨1時左右離開，並在上午7時前返回。庫姆斯是Bad Boy Records唱片公司的創辦人，目前因涉及賣淫的罪名服刑，刑期為50個月。

這位聲名狼藉的音樂大亨上周五才因在低戒備級別監獄內疑似享有特殊待遇，以及涉嫌持有違禁手機觀看色情內容而再度引發關注。

據報導，庫姆斯因「擾亂秩序」遭監獄管理人員處分，並被扣除41天的良好行為減刑日數。囚犯可透過服刑期間的良好表現累積減刑日數，爭取提前獲釋。庫姆斯原定於2028年1月出獄，如今日期已延後至同年3月。

庫姆斯據稱在獄中持有違禁手機，並利用手機觀看前女友傳送的色情內容。

此外，NBC報導指出，庫姆斯據稱還花費大筆金錢，換取按摩服務、酒類及特殊餐點，甚至安排人員在他使用廁所和淋浴間前，先將相關設施清潔乾淨。

庫姆斯於2025年7月經過為期兩個月的審判後被定罪。庭審期間，多名證人提出露骨且引發關注的證詞，描述庫姆斯多年來如何與當時的女友凱西溫德拉（Cassie Ventura）及其他女性舉行名為「Freak Off」的性派對。

據指控，庫姆斯會聘請男性性工作者與這些女性發生性行為，並強迫女性吸毒。這類派對大量使用潤滑劑，有時甚至持續數天。

庫姆斯最終獲判性販運及敲詐勒索罪名不成立，但「運送他人以從事賣淫活動」的兩項罪名成立。