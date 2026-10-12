瓊瑤童年的四川往事 將拍短劇

瓊瑤檔案照。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 瓊瑤家人宣布，將把她童年在四川瀘州的成長記憶拍成短劇，取材自自傳《我的故事》相關章節，並藉此探索兩岸在短劇與新技術上的合作。

「成渝戲劇雙城記」對話活動 12 日在成都舉行。瓊瑤 家人、台灣瓊瑤文化有限公司董事長何琇瓊在現場表示，瓊瑤童年時期在四川的生活經歷將拍成短劇。這也是四川短劇領域涉及兩岸合作的一次探索。

瓊瑤是台灣知名作家、編劇、影視製作人，出生於成都，其《情深深雨濛濛》、《還珠格格》等作品在兩岸有廣泛影響。抗戰期間，她隨家人輾轉遷徙，9 歲時曾在四川瀘州生活一年多，並在那裡首次接觸學校教育。何琇瓊表示，瀘州的生活經歷、文學老師的肯定以及對周圍世界的好奇，為瓊瑤日後的文學創作埋下了種子。此次短劇合作，將讓瓊瑤這段與四川有關的成長記憶透過新的視聽形式呈現。

據了解，該系列短劇取材自瓊瑤自傳《我的故事》第二十七章「瀘南中學」，以其童年在四川的生活經歷為創作靈感。何琇瓊說，該項目並非要複刻瓊瑤的成長經歷，「我們希望從一個孩子的角度來看這個世界，而不是刻意將其拍成瓊瑤老師的自傳」。

「隨著人工智慧等技術的發展，短劇為經典內容的創新表達提供了新的可能。」談及兩岸短劇合作的優勢，何琇瓊認為，大陸短劇產業發展較快，在製作技術和取景資源等方面具有優勢，台灣創作者則有自身的創意累積和貼近年輕群體的表達方式。兩岸創作者可以在交流合作中取長補短，探索新的創作路徑。

何琇瓊表示，兩岸文化交流需要雙向互動，期待兩岸演藝人員、創作者及製作團隊加強溝通，透過論壇、項目合作等方式交流想法。「未來也希望結合人工智慧技術與創新表達，讓瓊瑤作品在新的傳播環境中延續生命力。」