48歲元斌近況曝光 息影16年罕見現身

元斌16年沒有作品，只能從廣告看到他帥氣的模樣。圖／摘自dr.phyto_official IG

AI摘要 文章摘要整理： 元斌睽違多年罕見現身保健食品廣告，48歲仍維持高顏值與長髮造型；他自《大叔》後淡出16年，並透露持續為未來角色做準備。

南韓 「不老男神」元斌自2010年演出經典電影「大叔」後，便長年淡出演藝圈，至今超過16年未推出新作品。近日他罕見透過新廣告曝光近況，48歲的他留起一頭長髮，髮絲一路垂至後頸，搭配黑色高領上衣直視鏡頭，熟悉的帥氣臉龐幾乎看不出歲月痕跡，令粉絲再次驚呼「男神完全沒變」。

保健食品品牌宣布元斌成為品牌首位官方代言人，釋出最新廣告畫面。照片中，元斌穿著黑色高領上衣，神情沉穩地凝視鏡頭，長髮自然垂落至耳朵及後頸，整體造型簡約卻氣場十足，與當年「大叔」時期的形象相比，雖然多了成熟韻味，但外貌依舊維持高顏值。

元斌2010年主演「大叔」後人氣攀升，電影至今仍被視為韓國動作片經典，但他此後便鮮少公開露面，除了偶爾接下廣告代言，幾乎沒有演藝作品問世。多年來粉絲持續敲碗復出，卻始終沒有等到新作。

今年6月，主播金柱夏曾在節目中透露元斌對於演藝工作的想法。據她轉述，元斌曾坦言，由於「大叔」中的角色形象太過鮮明，觀眾留下深刻印象，反而讓他後續收到的演出邀約沒有想像中多。至於外界關注他為何突然留起長髮，元斌也曾透露原因：「不知道會接到什麼角色，所以一直在做準備。」這番話也讓外界解讀，他並未完全關上復出的大門，而是持續保持準備狀態。