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邀JISOO同遊象山 林柏宏自曝曾7天狂走120公里

記者廖福生／即時報導
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林柏宏受邀擔任法國戶外運動品牌Salomon台中快閃櫃一日店長。圖／Salomo...
林柏宏受邀擔任法國戶外運動品牌Salomon台中快閃櫃一日店長。圖／Salomon提供

AI摘要

文章摘要整理：

林柏宏出席Salomon快閃活動，分享自己熱愛走路與爬山，還曾7天走完120公里，並推薦JISOO來台可去象山等景點。

熱愛運動的林柏宏受邀擔任法國戶外運動品牌Salomon台中快閃櫃一日店長，林柏宏透露自己很喜歡走路也喜歡跑步，曾在瑞典國王小徑挑戰7天走完120公里，堪稱名副其實的『走路狂人』！

巧的是，Salomon全球品牌代言人JISOO最新秋冬「IN THE OPEN」系列新品，主打形象也是到處走，林柏宏被問到若有機會推薦JISOO在台灣必走景點，林柏宏說：「我最推薦去象山，有挑戰性又可以看到非常棒的風景，但如果有更多時間的話，就可以去陽明山或者是內湖金面山。」

會把爬山排在第一位，是因為林柏宏分享自己曾經一個禮拜爬了三次象山，對他來說運動是生活中很重要的一環，所以一雙好走、舒適又兼具功能性的鞋款非常重要。

林柏宏說：「我第一眼就被Salomon的XT-WHISPER GTX吸引！鞋子上銀灰色跟黑色線條很有現代感，特別喜歡防水機能結合的設計，對於台灣秋冬經常遇到濕冷、下雨的天氣來說相當實穿，不論日常穿搭或長時間在戶外行走，都能兼顧造型與機能需求。」

既然擔任一日店長，最重要的就是創造業績，談到是否有演藝圈好友平時會被他推坑購物，林柏宏說: 「與其推坑朋友，我倒覺得自己在『96分鐘』飾演的拆彈專家宋康任就十分適合Salomon的XT-6，如果要推薦人購買，我一定會推薦他買，因為這鞋非常堅固又輕盈，如果在風雨中不小心飛出車外又爬回來，腳也不會濕！」

林柏宏被問到若有機會推薦JISOO在台灣必走景點，他最推薦去象山。圖／Salom...
林柏宏被問到若有機會推薦JISOO在台灣必走景點，他最推薦去象山。圖／Salomon提供

林柏宏曾在瑞典國王小徑挑戰7天走完120公里。圖／Salomon提供
林柏宏曾在瑞典國王小徑挑戰7天走完120公里。圖／Salomon提供

林柏宏曾一個禮拜爬了三次象山。圖／Salomon提供
林柏宏曾一個禮拜爬了三次象山。圖／Salomon提供

林柏宏透露自己很喜歡走路也喜歡跑步。圖／Salomon提供
林柏宏透露自己很喜歡走路也喜歡跑步。圖／Salomon提供

精華 FAQ

  • 他受邀擔任法國戶外運動品牌Salomon台中快閃櫃的一日店長，藉由現身活動分享自己的運動習慣，也順勢介紹品牌鞋款的實穿與機能特色。

  • 林柏宏透露自己很愛走路和跑步，曾在瑞典國王小徑挑戰7天走完120公里，展現他對健走與戶外運動的高度熱情，因此被形容為走路狂人。

  • 林柏宏最推薦JISOO去象山，因為路線有挑戰性又能看到很棒的風景；若時間更充裕，也可前往陽明山或內湖金面山，體驗更多台灣戶外景點。

瑞典

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