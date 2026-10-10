我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨民調領先是海市蜃樓？川粉向來難掌握 2022已低估

颶風以賽亞釀4死 東南3州沿岸地區80萬戶停電 山區防暴洪

給李克勤救場出圈 草根歌手侯浪多地巡演 最低票價50元

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
給李克勤救場的草根歌手侯浪開啟多地巡演，已有演唱會項目售罄。（取材自揚子晚報）
給李克勤救場的草根歌手侯浪開啟多地巡演，已有演唱會項目售罄。（取材自揚子晚報）

AI摘要

文章摘要整理：

憑臨時救場李克勤而走紅的侯浪，近期在四川、成都、包頭等地展開巡演，最低票價僅50元，多場門票已售罄，人氣明顯上升。

憑「神級救場」走紅的草根歌手侯浪，近日開啟多地演出行程，部分演唱會門票已售罄，最低票價僅50元（人民幣，下同，約7.45美元），吸引網民關注。

據大麥平台資料，侯浪10月10日晚在四川瀘州國窖1573大劇院舉行「叛逆吧青春金曲live」演唱會，票價50至150元，演出約180分鐘，場地設約1100個座位，門票已售罄。演出由侯浪與獨立音樂人洪露合作，曲目包括「心太軟」、「滄海一聲笑」、「水手」、「後來」等經典金曲。

揚子晚報報導，侯浪接下來將參與多場演出。10月17日，他將在成都舉行「叛逆吧青春迴響」演唱會，票價50至190元，部分票價檔次已售罄；同系列演出10月23日移師包頭，門票亦已全部售罄。此外，他還將參與包頭群星演唱會，以及平涼、銀川、青島等地的音樂活動。

侯浪受到關注，源於9月26日內蒙古一場巡迴演唱會的臨時救場。當時，壓軸的香港歌手李克勤受天氣影響未能準時抵達，侯浪被臨時召來頂替。他身穿便服，在沒有彩排及提詞器的情況下，連唱近20首歌曲，撐起近兩小時的演出空檔，期間更與觀眾互動，令現場氣氛未冷卻。

公開資料顯示，侯浪1993年出生於廣東汕頭，2014年入行，除擔任歌手，亦參與演唱會幕後策畫。他2017年組建樂隊，長期在各地劇院及Livehouse演出，並推出「堅強的心」、「勇闖新世界」等原創作品，具備一定現場演出經驗。

救場事件曝光後，侯浪社交媒體帳號粉絲增加，不少網民認同其演唱實力，並表示願意購票支持。有網民認為，演唱會票價親民，值得到場感受現場氣氛。

給李克勤救場的草根歌手侯浪(圖右）開啟多地巡演，已有演唱會項目售罄。（取材自揚子...
給李克勤救場的草根歌手侯浪(圖右）開啟多地巡演，已有演唱會項目售罄。（取材自揚子晚報）

精華 FAQ

  • 他在9月26日內蒙古一場演唱會中臨時頂替未能準時到場的李克勤救場，未彩排便連唱近20首歌，撐起近2小時空檔，表現獲得觀眾與網民關注。

  • 他已在四川瀘州開唱，票價50至150元，門票售罄；10月17日將在成都演出，票價50至190元，部分票檔售罄；10月23日包頭場亦已全部售罄。

  • 侯浪1993年出生於廣東汕頭，2014年入行，除做歌手也參與幕後策畫，2017年組建樂隊，長期在劇院和Livehouse演出，具備較強的現場演唱經驗。

香港

上一則

黎姿55歲生日 4位百億豪門閨密同框祝壽 場面貴氣逼人

延伸閱讀

隔11年再圓紅館夢 許志安兩度落淚謝歌迷 鄭秀文後台低調相挺

隔11年再圓紅館夢 許志安兩度落淚謝歌迷 鄭秀文後台低調相挺
「你沒報批…」王心凌一段話 意外揭露中國對演唱會的嚴格管控

「你沒報批…」王心凌一段話 意外揭露中國對演唱會的嚴格管控
來吃「毛毛蟲麵包」 徐良演唱會伴手禮 救活瀕倒閉工廠

來吃「毛毛蟲麵包」 徐良演唱會伴手禮 救活瀕倒閉工廠
「綠洲合唱團」兄弟鬩牆16年破冰 首度合體受訪 重聚幕後曝光

「綠洲合唱團」兄弟鬩牆16年破冰 首度合體受訪 重聚幕後曝光

熱門新聞

吳奇隆的社群平台發布他登長城的影片。影片中，他身手矯健，還挑戰「劈叉」等高難度動作。（取材自自環球網）

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

2026-10-07 03:30
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
劉思慕向女友Allison求婚成功。（取材自simuliu IG）

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

2026-10-06 02:05
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

2026-10-02 20:56
孫千雖然憑藉「早春晴朗」被看見，卻仍被歸類「劇紅人不紅」。(取材自微博)

空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列

2026-10-08 22:29
郭世倫當年曾是各大節目通告常客。圖／年代提供

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

2026-10-08 11:05

超人氣

更多 >
狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷
紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」

川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」
馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響