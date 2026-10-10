直擊／市長選戰日趨激烈 張秀卿突親口表態

張秀卿克服心魔辣秀美腿。圖／名人演藝事業提供

AI摘要 文章摘要整理： 張秀卿為台南演唱會勤於控制飲食和運動，成功瘦到50公斤，並以華麗造型登場，現場還向台南市長參選人陳亭妃熱情喊話支持。

張秀卿為了今晚在台南的「辣妹駕到2」演唱會，控制飲食以及進行各項運動，自豪表示體重來到新低的50公斤，造型全部縮小1寸。她開場穿上媽祖造型，接著化身白羽毛炫光辣妹，更克服心魔露出美腿，直呼是最大尺度極限。

演唱「辣妹駕到」前，她的白羽毛辣妹造型在一片黑暗中閃閃發光，造型師利用5000個光纖片發光搭配1千朵羽毛，絕美視覺讓觀眾看得目不轉睛，她坦言考量視覺效果，有些造型只靠胸貼防止走光。

她跟小12歲老公王國贊結婚12年，夫妻攜手大方放閃，台下則是星光熠熠，好友于美人以及同門的龍千玉率領吳俊宏、林良歡、林姍、柯俊傑、陳思安、鄔兆邦、廖婉君、謝金晶等到場同歡。

台南市長參選人陳亭妃也在台下支持，張秀卿一見到陳亭妃熱情打招呼，喊話「未來的市長」，由於陳亭妃曾受邀演出媽祖，她誇對方長相像28歲，幽默稱陳亭妃扮相是僅次於自己的漂亮媽祖，讓台下笑聲不斷。

張秀卿(中)以媽祖造型揭開演唱會序幕。圖／名人演藝事業提供

被舞者扛起的張秀卿(中)很有氣勢。圖／名人演藝事業提供

張秀卿以媽祖造型開場，一度哽咽直呼感動。圖／名人演藝事業提供

張秀卿感謝同門的陳思安(後排右起)、唐儷、林姍、龍千玉、謝金晶、廖婉君跟柯俊傑(前排右起)、鄔兆邦、吳俊宏相聚支持。圖／名人演藝事業提供