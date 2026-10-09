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與瓊瑤當家小生爭金鐘 侯彥西嚇到：是我知道的秦漢嗎

記者趙大智／即時報導
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侯彥西以「屋下無人」入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎。圖／客台提供
侯彥西以「屋下無人」入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎。圖／客台提供

AI摘要

文章摘要整理：

侯彥西憑《屋下無人》首度入圍金鐘男主角，面對秦漢等強敵感到驚訝；該劇與兩位童星也一同在本屆金鐘獎大放異彩。

客家電視兩部作品「屋下無人」、「小包袱」入圍第61屆金鐘獎多項大獎，其中出道20年的侯彥西首度以「屋下無人」角逐金鐘獎男主角，除了驚喜，當一看競爭名單時嚇到：「秦漢？是我知道的秦漢嗎！」他有意帶著媽媽一起步上星光大道

「屋下無人」以親情與重組家庭為主軸，描繪家人磨合、彼此扶持的故事，入圍電視電影獎、導演、編劇、男主角、男配角、最具潛力新人及戲劇類原創歌曲等多項獎項。

侯彥西的爸爸是軍人，過去常擔心他在演藝圈沒有未來。這次入圍男主角獎，對他而言是重要里程碑，爸爸卻沒有特別表示。他笑說，這是軍人的害羞，「我們從小到大，爸爸不會用稱讚的方式鼓勵，但可以感受到他在關心你。」如果真的抱回獎座，他打算在爸爸面前好好炫耀一番。

出道20年首度入圍男主角獎，侯彥西坦言難免有得失心，「有得失心是好事，代表我很在意。等我歷練夠了，對這件事可能就會平淡一點，現在的我，想享受入圍、得獎會有的直接反應。」

感情方面，侯彥西今年1月宣傳作品時，首度認愛交往3年的小4歲圈外女友，當時透露兩人對婚事一直沒有共識，沒想到新聞曝光當晚就分手。他表示，前女友沒有恭喜他入圍，兩人目前完全斷聯。

回頭看當時公開女友對婚事的想法，侯彥西也反省自己欠缺對對方的尊重，「對結婚的事情，我們很早就聊過，跟大家說她的想法，某種程度沒有尊重她，我也有檢討。」至於是否有復合可能，他沒有強求，「若要復合要再聊聊，要達到一個共識，不然本身問題還在。」目前沒有新對象，重心放在工作上。

「屋下無人」另外兩名演員、9歲龍步晞與14歲張芹瑜，也雙雙入圍最具潛力新人獎。活潑的龍步晞受訪時話匣子一開就停不下來，還自曝幼稚園時曾遭女同學霸凌，頭髮被扯掉一些，後來因此轉學。

侯彥西笑說，龍步晞在片場也相當活潑，有次對方和其他小朋友在樹下玩，他拍了拍龍步晞的屁股叫他，沒想到力道沒控制好，「打完自己也嚇一跳，他就快哭了。」導演則透露，龍步晞在片中的許多演出都是即興，只要給他劇本中的關鍵字，其餘就讓他自由發揮，自然的反應也成為表演亮點。

14歲的張芹瑜目前就讀國三，在「屋下無人」飾演小兒麻痺患者。為了揣摩角色，她不僅上網找影片觀摩，也到機構探望病友，並接受表演老師指導，將角色詮釋得相當傳神。對表演藝術有興趣的她，未來希望朝相關科系發展；平時熱愛舞蹈，喜歡跳K-pop與嘻哈舞，也夢想有一天能到韓國加入女團i-dle。

精華 FAQ

  • 他是以客家電視作品《屋下無人》首度入圍金鐘獎男主角，這也是他出道20年來第一次挑戰此獎項，對他而言具有重要里程碑意義。

  • 因為名單中出現秦漢，他當場驚呼「是我知道的秦漢嗎！」，對能與這位資深演員同場競逐感到非常驚訝，也顯示這次競爭相當激烈。

  • 《屋下無人》入圍電視電影獎、導演、編劇、男主角等多項大獎，9歲龍步晞與14歲張芹瑜也雙雙入圍最具潛力新人獎，作品整體表現相當亮眼。

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