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BIGBANG睽違11年赴台開唱 GD大巨蛋砸吉他掀尖叫

中央社台北9日電
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韓團BIGBANG目前以太陽、G-Dragon（GD、權志龍）、大聲3人形式活動...
韓團BIGBANG目前以太陽、G-Dragon（GD、權志龍）、大聲3人形式活動，9日起睽違11年後再以BIGBANG團體形式赴台開唱，在台北大巨蛋連唱3晚。（讀者提供）中央社

AI摘要

文章摘要整理：

BIGBANG相隔11年再以團體身分來台，於台北大巨蛋展開3天演唱會，首日以經典歌曲掀起4萬粉絲熱烈尖叫，GD更重現砸吉他畫面。

韓團BIGBANG今晚起連3天在台北大巨蛋辦「XX : COSMOS」演唱會，也是團體隔11年再來開唱，今天吸引滿場4萬名粉絲同樂。GD以中文高喊：「我是龍哥」，更重現砸吉他的經典畫面。

BIGBANG曾於2015年在台北小巨蛋舉辦「MADE」演唱會，現在以太陽、G-Dragon（GD、權志龍）、大聲3人形式活動，而這次是他們11年後再以BIGBANG的團體方式赴台開唱，歌王周杰倫也致贈寫有「Have a great show！」的花籃祝賀。

BIGBANG今晚以YouTube觀看次數達6.7億的招牌歌「FANTASTIC BABY」開場，台下4萬名觀眾也揮舞應援棒並尖叫。他們隨後演唱「HANDS UP」、「TONIGHT」、「BLUE」、「LOSER」等歌曲，唱到「TONIGHT」時，GD最後更重現招牌砸吉他的畫面。

GD以中文說：「好久不見，你好嗎？我是龍哥！」大聲也以中文自我介紹並向粉絲告白：「好想念你們！」太陽則以台語喊出：「我愛你，我是太陽！」掀起歌迷陣陣尖叫聲。

太陽也提到，台北是此次巡迴演唱會的亞洲首站，昨晚落地就吃了最喜歡的食物「牛肉麵」，也吃了鳳梨酥，更誇讚歌迷甜蜜又溫暖，惹得隊友大聲以英文笑虧：「你真是浪漫。」GD則是在一旁微笑。

除了團體演出，3人更準備SOLO舞台演出，其中太陽走下台時，一度腳滑了2個階梯，不過他反應極快地抓住扶手，並無摔倒，他下台後熱情牽起歌迷的手演唱，讓歌迷驚喜不已。

精華 FAQ

  • 這是BIGBANG睽違11年後，再次以團體形式來台開唱，也是他們在台北大巨蛋舉辦的演出，首日就吸引滿場4萬名粉絲入場支持。

  • 他們以點閱數達6.7億的代表作「FANTASTIC BABY」開場，之後接連演唱多首經典歌，唱到「TONIGHT」時，GD還重現招牌砸吉他的經典畫面。

  • GD用中文喊「我是龍哥」，大聲則說「好想念你們！」，太陽還以台語表示「我愛你，我是太陽！」，三人互動讓粉絲尖叫連連，氣氛非常熱烈。

周杰倫

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