五月天阿信無預警掏出「大彩蛋」李現白西裝降臨合唱
五月天北京鳥巢演唱會驚喜不斷，阿信邀李現登台合唱，並與言承旭、吳建豪、周渝民同場演出，帶給歌迷滿滿回憶與尖叫。
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五月天北京鳥巢演唱會驚喜不斷，阿信邀李現登台合唱，並與言承旭、吳建豪、周渝民同場演出，帶給歌迷滿滿回憶與尖叫。
言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信帶著「F✦FOREVER恆星之城」旗艦版，6日、7日兩天登北京鳥巢開唱，阿信邀請嘉賓李現助陣，合唱新歌「今夜讓我帶你高飛遠走」，讓歌迷尖叫不已。
開場一連串「雙截棍」、「傷心的人別聽慢歌」等嗨歌轟炸，瞬間點燃全場。言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信在台上也嗨到最高點，吳建豪激動地和歌迷打招呼：「好久不見！這麼美好的畫面，我一直在享受著！」5個月前才剛在鳥巢舉辦以五月天5525+2「回到那一天」演唱會的五月天阿信幽默說道：「我好像沒多久前才看到大家，但對他們3位來說，真的好久不見了！」
周渝民則透露，上次短暫登上鳥巢是當五月天的嘉賓，因為阿信當時的一句承諾，才能再度站上鳥巢舞台。言承旭也感性致謝：「謝謝阿信，沒想到這麼快又把我們帶來這裡，希望帶給大家一個連我們都難忘的夜晚。」這份奇蹟般的感動，因為有現場每一位的參與，而變得無比珍貴。
五月天阿信個人solo舞台邀請李現驚喜助陣！當阿信飆唱「盛夏光年」、「在我心中尚未崩壞的地方」後，李現穿著白色西裝從升降台緩緩升起，兩人合唱經典情歌「那些女孩教我的事」、「突然好想你」，意外驚喜掀起全場尖叫，深情演繹徹底勾起全場少女心，難得解鎖歌手身份的李現，和全場歌迷問好：「大家好，我是演員李現，非常開心以嘉賓身份站在F✦FOREVER恆星之城舞台上和偶像合唱。」
阿信透露前幾次在五月天演唱會上就注意到李現在台下當觀眾，早就想和他一起合唱，這次邀請李現上台當嘉賓，形容這是「從有風的地方到鳥巢的故事。」身為五月天歌迷的李現，眼神裡藏不住追星成功的雀躍，當時在鳥巢台下和五月天合唱，如今在台上和阿信合唱熟悉的旋律，他感性表示：「這對我來說，又何嘗不是一個從無名高地到鳥巢的故事。」隨後興奮地說：「從那個台下到台上花了五個月的時間。」也希望未來能和偶像有更多合作機會。
阿信在個人 solo 舞台上邀請演員李現擔任嘉賓，李現穿著白色西裝從升降台升起，與阿信合唱〈那些女孩教我的事〉、〈突然好想你〉等歌曲。 言承旭、吳建豪、周渝民與五月天主唱阿信共同登台，開場以〈雙截棍〉、〈傷心的人別聽慢歌〉等歌曲炒熱氣氛，現場情緒一路沸騰。 李現表示自己是以演員李現的身份站上 F✦FOREVER 恆星之城舞台，能和偶像阿信合唱非常開心，並感性說這是從台下到台上的追星成功故事。
精華 FAQ
阿信在個人 solo 舞台上邀請演員李現擔任嘉賓，李現穿著白色西裝從升降台升起，與阿信合唱〈那些女孩教我的事〉、〈突然好想你〉等歌曲。
言承旭、吳建豪、周渝民與五月天主唱阿信共同登台，開場以〈雙截棍〉、〈傷心的人別聽慢歌〉等歌曲炒熱氣氛，現場情緒一路沸騰。
李現表示自己是以演員李現的身份站上 F✦FOREVER 恆星之城舞台，能和偶像阿信合唱非常開心，並感性說這是從台下到台上的追星成功故事。
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