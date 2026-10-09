飛天獎宋佳封后實現三大獎「大滿貫」王仁君奪優秀男演員

宋佳憑藉「山花爛漫時」中張桂梅一角，摘下優秀女演員獎，繼白玉蘭獎、金鷹獎後，再度獲得業界肯定，正式實現中國電視劇三大獎項「大滿貫」。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 第35屆飛天獎在山東煙台舉行，宋佳以《山花爛漫時》拿下優秀女演員，完成電視劇三大獎大滿貫，王仁君則憑《浴血榮光》奪優秀男演員。

第35屆中國電視劇飛天獎頒獎典禮9日在山東煙台舉行，宋佳憑藉「山花爛漫時」中張桂梅一角，摘下優秀女演員獎，繼白玉蘭獎、金鷹獎後，再度獲得業界肯定，正式實現中國電視劇三大獎項「大滿貫」。王仁君則憑藉「浴血榮光」獲得優秀男演員獎；「生萬物」導演劉家成獲頒優秀導演獎，「沉默的榮耀」編劇團隊則拿下優秀編劇獎。

宋佳此次憑「山花爛漫時」再獲殊榮，成為繼蔣雯麗、薩日娜、殷桃、孫儷 、閆妮之後，第六位集齊飛天獎、白玉蘭獎及金鷹獎三大電視劇獎項女主角榮譽的女演員。

「山花爛漫時「以張桂梅的真實事蹟為創作背景，宋佳在劇中詮釋這位長年投身教育事業、致力於幫助山區女孩求學的教師，憑藉出色演技獲得肯定。本屆優秀女演員獎入圍者還包括馬伊琍「我的阿勒泰」、閆妮「小巷人家」、吳越「沉默的榮耀」及遲蓬「生萬物」，競爭相當激烈。

優秀男演員獎由王仁君憑「浴血榮光」奪得。其他入圍者包括于和偉「沉默的榮耀」、胡軍「歸隊」及靳東「西北歲月」等，王仁君最終憑藉劇中的演出脫穎而出。

其他獎項方面，劉家成憑「生萬物」獲得優秀導演獎；「沉默的榮耀」則由總編劇盧敏，以及編劇張玉、王昊天、劉菁芸共同獲頒優秀編劇獎。

王仁君憑藉「浴血榮光」獲得優秀男演員獎。（新華社）