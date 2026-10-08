曾神準預言柯文哲「空亡」 命理師周映君再出手預測蔣萬安

命理師周映君分析沈伯洋和蔣萬安兩人的面相。圖／摘自Threads

AI摘要 文章摘要整理： 曾準確預言柯文哲「空亡」的周映君，近日再以面相與運勢分析蔣萬安和沈伯洋的台北市長之戰，認為蔣萬安當下略占上風，但沈伯洋未來發展空間更大。

台北市長選情因為沈伯洋 掀起的「洋流」陷入拉鋸，命理師周映君2018年成功預言前台北市長柯文哲 「66歲走空亡」，她日前上JET「新聞挖挖哇」再度大膽預言沈伯洋和蔣萬安 的台北市長之戰，認為現階段蔣萬安運勢仍勝過沈伯洋，但沈伯洋未來的路會比蔣萬安要來得寬。

沈伯洋近來以獨特的人格魅力橫掃各大節目，高知形象更是深入人心，讓蔣萬安面臨連任危機，周映君分析蔣萬安和沈伯洋兩人的面相，認為蔣萬安的額頭很高，代表他的家境很好，「他額頭兩邊很夾，就代表他不夠聰明，從另一邊來看，沈伯洋額頭沒那麼高，但很寬，所以這就叫做真的聰明」。

另外臥蠶代表人緣，周映君表示蔣萬安的臥蠶沒有沈伯洋來得漂亮，所以沈伯洋的人緣會累積起來，而蔣萬安的鼻子比較挺，「這個叫自主，太自主，他自以為是，沈伯洋前面夾一點點，但他的後庭很漂亮，所以以後他的財一定會比蔣萬安更好」，周映君也分析兩人的嘴巴，表示沈伯洋的嘴巴比較寬，代表他為人隨和，蔣萬安就有高高在上的感覺，從下巴來看，也看得出沈伯洋以後的路會比蔣萬安來得更寬，「那以他們現在走的路來說，整個運勢說起來，蔣萬安比沈伯洋強一點點」。

沈伯洋（左）和蔣萬安是今年台北市長的熱門人選。圖／摘自Threads