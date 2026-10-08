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曾神準預言柯文哲「空亡」 命理師周映君再出手預測蔣萬安

記者林怡秀／即時報導
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命理師周映君分析沈伯洋和蔣萬安兩人的面相。圖／摘自Threads
命理師周映君分析沈伯洋和蔣萬安兩人的面相。圖／摘自Threads

AI摘要

文章摘要整理：

曾準確預言柯文哲「空亡」的周映君，近日再以面相與運勢分析蔣萬安和沈伯洋的台北市長之戰，認為蔣萬安當下略占上風，但沈伯洋未來發展空間更大。

台北市長選情因為沈伯洋掀起的「洋流」陷入拉鋸，命理師周映君2018年成功預言前台北市長柯文哲「66歲走空亡」，她日前上JET「新聞挖挖哇」再度大膽預言沈伯洋和蔣萬安的台北市長之戰，認為現階段蔣萬安運勢仍勝過沈伯洋，但沈伯洋未來的路會比蔣萬安要來得寬。

沈伯洋近來以獨特的人格魅力橫掃各大節目，高知形象更是深入人心，讓蔣萬安面臨連任危機，周映君分析蔣萬安和沈伯洋兩人的面相，認為蔣萬安的額頭很高，代表他的家境很好，「他額頭兩邊很夾，就代表他不夠聰明，從另一邊來看，沈伯洋額頭沒那麼高，但很寬，所以這就叫做真的聰明」。

另外臥蠶代表人緣，周映君表示蔣萬安的臥蠶沒有沈伯洋來得漂亮，所以沈伯洋的人緣會累積起來，而蔣萬安的鼻子比較挺，「這個叫自主，太自主，他自以為是，沈伯洋前面夾一點點，但他的後庭很漂亮，所以以後他的財一定會比蔣萬安更好」，周映君也分析兩人的嘴巴，表示沈伯洋的嘴巴比較寬，代表他為人隨和，蔣萬安就有高高在上的感覺，從下巴來看，也看得出沈伯洋以後的路會比蔣萬安來得更寬，「那以他們現在走的路來說，整個運勢說起來，蔣萬安比沈伯洋強一點點」。

沈伯洋（左）和蔣萬安是今年台北市長的熱門人選。圖／摘自Threads
沈伯洋（左）和蔣萬安是今年台北市長的熱門人選。圖／摘自Threads

精華 FAQ

  • 她主要分析的是台北市長選情，焦點放在蔣萬安與沈伯洋之間的對決。她認為兩人目前都具備競爭力，但短期運勢與長期發展方向並不相同。

  • 周映君表示，若看現階段整體運勢，蔣萬安比沈伯洋強一點點，暫時仍略占優勢。不過她同時指出，沈伯洋未來的路會更寬，後續發展空間更大。

  • 她從額頭、臥蠶、鼻子、嘴巴與下巴等部位判斷，認為蔣萬安較重自主但略顯自以為是；沈伯洋則在人緣、財運與未來發展上被看好，整體形象更討喜。

柯文哲 蔣萬安 沈伯洋

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