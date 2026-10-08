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昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

記者林怡秀／即時報導
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郭世倫當年曾是各大節目通告常客。圖／年代提供
郭世倫當年曾是各大節目通告常客。圖／年代提供

AI摘要

文章摘要整理：

郭世倫因吸毒離開演藝圈後歷經失業低潮，曾靠低薪洗碗工作維生，如今在貴人協助下投入民宿經營，也公開向大眾道歉並自省。

47歲郭世倫2014年因為吸毒案退出演藝圈，並因此和前妻Nina離婚，他選擇離開台北到宜蘭經營民宿，日前和馬國弼一起錄JET「命運好好玩」，被視為復出螢光幕，他語重心長告誡觀眾「賭不好，毒也不好，我做了很不好的示範」，並再次向大眾道歉。

郭世倫當時因為爆出吸食大麻，所有演藝工作瞬間喊停，人生跌到谷底，他為了付房貸強打精神到處找工作，「我投了很多履歷，但我得到的答案都是，對不起我們請不起你」，他最後去超商求職，一樣被拒絕，最後他向哥哥求助，在哥哥介紹下到哥哥朋友的咖啡店工作，拿的是105元(約3.3美元)的時薪，他很珍惜這個機會，洗碗和煮咖啡等都照單全收。

他透露咖啡店在國父紀念館對面，透過工作孔有片大落地窗，可以看到國父紀念館，有天他在洗碗，瞥見國父紀念館的方向霓虹燈不斷閃爍，「我想說今天是什麼日子，原來是金鐘獎的紅毯」，他想起自己曾在對面主持過金鐘獎紅毯，如今卻在咖啡店洗碗，「看到的時候我其實是痛哭流涕，現在講我還是會鼻酸」，他決定痛定思痛好好振作，並遇上生命中的貴人，和他一起投資開民宿，如今經營步上軌道，總算是苦盡甘來。

郭世倫暌違10年再度復出螢光幕。圖／摘自YT
郭世倫暌違10年再度復出螢光幕。圖／摘自YT

精華 FAQ

  • 他因爆出吸食大麻的吸毒案，演藝工作全面停擺，人生跌入谷底，也因此和前妻Nina離婚，之後選擇離開台北到宜蘭重新生活。

  • 郭世倫先後投履歷、去超商求職都被拒絕，最後靠哥哥介紹到咖啡店工作，時薪只有105元，但他仍負責洗碗、煮咖啡等工作，努力撐過難關。

  • 當時他在咖啡店洗碗，從窗外看到國父紀念館方向的霓虹燈，才驚覺正是金鐘獎紅毯時刻，想到自己曾主持紅毯，如今卻淪為洗碗工，讓他深受打擊。

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