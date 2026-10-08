連續10天母親問他同一問題 照顧失智母壓垮謝祖武經濟

謝祖武近日登上「聚焦2.0」分享母親長照的心路歷程。圖／年代提供

AI摘要 文章摘要整理： 謝祖武分享照顧失智母親近10年的心路歷程，面對648萬元照護開銷與情感失落，他賣車紓困並以自身經驗提醒大眾及早重視健康。

藝人謝祖武近日登上「聚焦2.0」，深刻告白照顧失智母親將近10年的痛楚與無奈。談及母親從發病到離世的過程，謝祖武數度哽咽、眼眶泛紅，坦言長照 之路讓全家心力交瘁，高達648萬元(新台幣，約20萬美元)的照護開銷更讓家中資金面臨窘迫，甚至讓他忍痛賣掉辛苦存錢買下的愛車變現，直言：「母親離開後，我再也沒有一個可以傾吐與撒嬌的對象。」

回憶起2015年發現母親異常的過程，謝祖武透露，當時拍完外景回家，連續10天母親都問他一模一樣的問題，經妻子提醒帶往檢查才確診失智。

身為國中教師的母親一輩子不菸不酒且每天運動，令謝祖武難以接受，崩潰直問：「怎麼會是她？」

而在長達9年8個月的照護期中，龐大的經濟壓力讓他逼不得已決定賣車，他感慨：「我花了2、3年存錢買車想為家人遮風避雨，結果花不到5分鐘就賣掉了。」

談及生死，謝祖武坦言曾無數次彩排過與母親告別的場景，但當接到長照中心通知的那刻，自己依然懦弱到不敢接電話，最後在病床旁看著母親心跳歸零，心中滿是不捨。

這段經歷也讓他心境大轉變，擔任失智者照顧協會公益大使的同時，也積極透過規律運動、養生飲食與營養補充來照顧自己，感性表示：「人保護自己從來不光是為了自己，而是為了身邊摯愛的家人。」如今歷經人生風雨，謝祖武希望透過自身經驗，提醒大眾提早重視健康保養。