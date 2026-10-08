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顧不了形象 朱琦郁巴黎時裝周趕場 脫高跟鞋穿襪狂奔街頭

記者林怡秀／即時報導
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前主播朱琦郁近期再度飛往法國巴黎參加時裝周。圖／朱琦郁提供
前主播朱琦郁近期再度飛往法國巴黎參加時裝周。圖／朱琦郁提供

AI摘要

文章摘要整理：

朱琦郁赴巴黎時裝周看秀，因塞車與迷路改搭共享電動車卻意外失控，最後乾脆脫鞋穿襪奔跑，所幸秀場延遲，讓她順利趕上。

「房產女王」前新聞主播朱琦郁，近期再度飛往法國巴黎參加時裝周，受邀出席Miu Miu 2027春夏大秀。不過一場原本應該優雅登場的時尚行程，卻因塞車、迷路意外變成街頭「趕場實境秀」，讓她笑稱自己從穿著華服的千金小姐，最後變成脫下高跟鞋、穿襪子在巴黎街頭狂奔的路跑女子。

朱琦郁透露，看秀當天因為交通塞車，眼看時間越來越緊張，她與時裝周顧問一時又找不到前往秀場的路，最後決定「不如騎腳踏車過去」。原本她認為自己平常會騎腳踏車，即使當天穿著華服，應該也不至於太困難，沒想到路邊找到的共享單車竟然是電動車。

「結果一騎上去整個大爆衝！」朱琦郁回憶，電動車的速度遠超出她預期，過程中甚至差點撞到同行的化妝師，讓原本優雅的時裝周趕場瞬間變得驚險又狼狽。眼看騎車行不通，加上腳上的高跟鞋也不利於奔跑，朱琦郁最後索性直接脫掉高跟鞋，幸好當天裡面還穿著襪子，乾脆一路小跑步前往秀場。

她也笑說，巴黎時裝周街頭經常有攝影師捕捉各國時尚人士的穿搭，因此自己一邊奔跑時，腦中還忍不住浮現另一個念頭，「會不會被攝影師捕捉到？」甚至還希望如果真的被拍到，鏡頭裡的自己可以看起來腿很長。沒想到現實卻是，「結果只是穿著襪子在街上路跑的人。」讓她自己都忍不住笑出來。所幸最後Miu Miu當天的秀也出現延遲，朱琦郁與同行人員最終順利抵達，沒有真的遲到，也算是有驚無險地趕上這場時尚盛會。

前主播朱琦郁近期再度飛往法國巴黎參加時裝周。圖／朱琦郁提供
前主播朱琦郁近期再度飛往法國巴黎參加時裝周。圖／朱琦郁提供

精華 FAQ

  • 她是受邀前往法國巴黎參加時裝周，並出席Miu Miu 2027春夏大秀，原本應該是優雅亮相的時尚行程，卻因趕場過程變得十分狼狽又有趣。

  • 當天先是塞車，又和時裝周顧問一度找不到路，臨時改騎共享單車，沒想到拿到的是電動車，速度太快差點撞到化妝師，場面相當驚險。

  • 因高跟鞋不利奔跑，她索性脫鞋，穿著襪子一路小跑前進；雖然擔心被街拍，但最後因Miu Miu秀也延遲，讓她和同行人員順利抵達，沒有遲到。

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