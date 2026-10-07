蔡康永遭中國封殺她不怕 陳美鳳表態了

陳美鳳認為大家都關心台灣土地。記者林士傑／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 陳美鳳出席活動時談及蔡康永與政治同框引發的爭議，表示自己長住台灣不受壓力影響，也肯定蔡康永的學習態度，面對網友批評則以尊重言論自由回應。

蔡康永 近日現身沈伯洋 造勢大會，引發兩岸輿論關注，後續更傳出中國品牌陸續切割。沈伯洋先前也曾帶太太上「美鳳有約」，陳美鳳因此再度被關注政治話題。陳美鳳今（7日）出席衛福部活動，敏感話題答好答滿毫無閃躲，是否曾擔心演藝事業受影響，她坦言：「我都在台灣，沒有這個壓力。」

陳美鳳認為蔡康永很有想法，尤其活到老學到老，主動去了解許多人事物，應該向他看齊，對於外界將蔡康永此次現身政治活動解讀成不同立場，她並未多做評論，而是肯定對方願意接觸、了解事情的態度。

陳美鳳其實也曾因政治人物同框引發網友議論。她日前與民進黨基隆市長候選人童子瑋同框，引發網友揚言抵制她代言的魚油。陳美鳳對此高EQ回應：「每個人有言論自由，喜歡就喜歡，我沒辦法讓每個人都喜歡我。」

她強調，自己只是希望提供大家多一點選擇、分享認為不錯的東西，「我不是很會賣東西，我只是分享，包含我的臉書，有覺得喜歡或不喜歡，都謝謝指教」。

「美鳳有約」先前邀台北市長侯選人沈伯洋，創下超高流量，13天前上線後，目前已有45萬點閱。陳美鳳說，不論哪個政黨或商業單位，她都很歡迎，希望讓觀眾看到政治人物不同於政壇上的另一面，「『美鳳有約』的背景是每個家裡都會有的廚房，更溫暖一點，分享生活、原生家庭父母教他什麼，這些都是很好的分享」。

好姐妹藍心湄日前在社群平台曬出藍莓照片，寫下「台北的藍莓比較大顆」，被認為是在回應台北市學生營養午餐僅有3顆藍莓的話題，陳美鳳也曾關心她。她表示，兩人都認為這就是一個話題，「（話題）很快就沒了，就沒什麼嘛，代表有在關注一些事情。」

面對網友各種不同回應，陳美鳳說，自己與藍心湄都不會太在意，「謝謝他們參與，關注台灣這塊土地，大家都可以表達喜歡或不喜歡」。

她也透露藍心湄不會把這些事情放在心上，依舊開開心心過生活，「也代表她有走在話題timing上」。藍心湄平常發文原本就不會太過犀利，有時會用風趣、幽默的方式表達看法，「這也是她的特色」。

陳美鳳瘦了。記者林士傑／攝影