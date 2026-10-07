吳奇隆、蔡康永兩岸都被罵 「挨轟原因」南轅北轍

蔡康永因現身沈伯洋競選總部成立大會遭中國全面砲轟。記者蘇健忠／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 吳奇隆因在北京手持五星紅旗引爆台灣開球取消爭議，蔡康永則因出席沈伯洋活動遭兩岸不同評價，兩人都在兩岸同時掀起輿論風波。

「四爺」吳奇隆 日前因為在北京天安門 廣場手持五星紅旗，原定10月4日在新莊棒球場的開球臨時喊卡，而他事後曬出攀登八達嶺長城的影片，回應網友「想來賺錢就好好的堅持住這個立場」：「不賺錢也是這個立場。」而蔡康永 在台現身民進黨台北市長侯選人沈伯洋活動，兩人都在台成名、在中國深耕，在兩岸同樣引發軒然大波。

要說吳奇隆是中國女婿不為過，他曾與馬雅舒有過一段婚姻，2015年與「步步驚心」定情的劉詩詩再婚，雖然離婚傳聞不斷，但婚戒目前仍戴在手上。不只婚姻，事業重心也都在中國，他也不掩飾心之歸屬，10月1日發布Vlog，他現身北京天安門廣場，手持五星紅旗送上國慶祝福，同時曬出33年前小虎隊在同一地點留下的合影。

10月4日原定開球當天，吳奇隆則更新攀登八達嶺長城的影片，全程徒步登山，還自嘲「吳老漢」，並重現30多年前在長城留下的動作。面對網友留言，他直接回覆：「不賺錢也是這個立場。」由於他取消台灣開球活動是「身體不適」，「新浪軍事」評論：「被『身體不適』，接著他爬了長城！」

另一邊，蔡康永10月4日被拍到現身沈伯洋競選總部成立大會，當天戴著帽子、口罩，坐在貴賓區第一排觀眾席。身影曝光後，在兩岸網路引發不同反應。雖然蔡康永試固澄清自己只是「來見識、聽聽看各方意見」，但因沈伯洋被中國國台辦列為「台獨頑固分子」，大批中國合作品牌、節目與時尚雜誌在數天內展開一連串火速切割與下架行動，被指是「雙面人」。

其實蔡康永行為在台灣出現的聲音不只是力挺，也不只是批判，相較於對岸較為多樣多元，不會只有一種聲音。

事業婚姻重心移轉多年，吳奇隆的「歸屬感」明白到不能再明白。圖／摘自微博

吳奇隆分享小虎隊昔日模樣。圖／摘自小紅書