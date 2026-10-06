「岸上風雲」女星伊娃馬利聖逝世 享嵩壽102歲

伊娃馬利聖的演藝生涯一直延續至90多歲，堪稱好萊塢少數長壽且作品橫跨數十年的女演員。 (美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 曾以《岸上風雲》獲奧斯卡最佳女配角的好萊塢女星伊娃馬利聖，在洛杉磯家中辭世，享壽102歲；她的演藝與婚姻人生皆跨越數十年。

好萊塢 資深女星伊娃馬利聖(Eva Marie Saint)6日逝世，享嵩壽102歲；她曾以「岸上風雲」(On the Waterfront)奪得奧斯卡 最佳女配角，並在「北西北」(North by Northwest)與卡萊葛倫(Cary Grant)對戲。

馬利聖的家屬代表桑德森(Jeff Sanderson)證實，伊娃在洛杉磯 家中辭世。

美聯社6日報導，伊娃馬利聖的演藝生涯一直延續至90多歲，堪稱好萊塢少數長壽且作品橫跨數十年的女演員。

伊娃馬利聖1951年與電視製作人與電影導演傑佛瑞海登(Jeffrey Hayden)結婚，1954年首度以犯罪電影「岸上風雲」(On the Waterfront)躍上大銀幕，飾演馬洛伊(Terry Malloy)的戀人，馬洛伊則由馬龍白蘭度(Marlon Brando)飾演。

「岸上風雲」不僅讓伊娃馬利聖一舉成名，也讓她抱回奧斯卡獎座。

伊娃馬利聖1955年首次參加奧斯卡頒獎典禮時身懷六甲且非常接近預產期，她當時從法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)手中接過獎座時開玩笑說：「我想，我可能就在這裡生孩子了。」

不出所料，伊娃馬利聖的第一個兒子達瑞爾(Darrell)在頒獎典禮兩天後出生。

成名後，伊娃馬利聖並未趁勢大量接拍電影，反而拒絕片廠長期合約及多部知名電影邀約，包括葛雷哥萊畢克(Gregory Peck)主演的「一襲灰衣萬縷情」(The Man in the Gray Flannel Suit)、勞倫斯哈威(Laurence Harvey)主演的「夏日煙雲」(Summer and Smoke)，以及畢蘭卡斯特(Burt Lancaster)主演的「約翰葛里遜之造雨人」(The Rainmaker)。

伊娃馬利聖選擇放慢腳步，決定把時間用來陪伴新生兒，她的女兒蘿蕾特(Laurette)於1958年誕生。

伊娃馬利聖2014年接受「浮華世界」(Vanity Fair)訪問時，回憶丈夫當年勸她接演希區考克(Alfred Hitchcock)執導的1959年驚悚懸疑電影「北西北」。

伊娃馬利聖說，海登告訴她：「親愛的，我會照顧孩子，我希望你找個安靜的地方，仔細地想一想，再重新讀一次劇本。」

她坦言，丈夫的建議「完全正確」，該部電影相當成功；不同於許多銀色夫妻分分合合，伊娃馬利聖與海登的婚姻維持了65年，直到海登2016年去世。