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蔡康永捲政治風暴恐影響「康熙」合體？幕後推手曝進度

記者李姿瑩／台北即時報導
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詹姆士（右起）、陳嵐舒、唐綺陽、張楷奕同台錄影。圖／大慕影藝提供
詹姆士（右起）、陳嵐舒、唐綺陽、張楷奕同台錄影。圖／大慕影藝提供

AI摘要

文章摘要整理：

外傳《康熙來了》有望重組，大慕影藝證實仍在接觸階段，兩位主持人皆有意願但尚未定案；同場詹姆士也談及與前東家和解，重心回到新節目。

詹姆士、陳嵐舒、唐綺陽、張楷奕和16名參賽者今天一起出席「料理少年王者之路」首錄記者會。外傳「料理少年」的製作方大慕影藝，正在推動「康熙來了」重組。大慕執行長林昱伶今天鬆口「有在聊，也有接觸」，但強調一切都還沒定案，目前確定2位主持人都有意願重新合體，但進度還停留在交換想法的階段。

唐綺陽對於先前錫蘭的言語攻擊一笑置之，詹姆士也說和前東家王鈞、丘秀珠的糾紛已經翻篇，現在大家的重心都放在把新節目做好。

詹姆士強調和前東家的糾紛已和解落幕，雙方和好過程中共同好友曾國城也在中間大力協調。目前他還不知道要賠多少錢，還在等法院正式的判決通知，未來有機會還是會繼續推出副業商品，不會放棄追尋理想中的好味道。

這次在料理少年中擔任主評審，詹姆士想起過去「型男大主廚」也辦過類似選拔，但「型男」不好找，最後只好把重心放在「大主廚」。這次節目中評分，除了有廚藝之外，顏值和個人魅力特色都放在評選項目中。

他也分享自己對料理的心境轉變，曾經被迫走進廚房，「20年前會覺得自己很會做菜，現在反而覺得自己不太會」。因此他不會特別以前輩的姿態自居，期待可以從少年的廚藝中發現新的靈感。

詹姆士（右起）、陳嵐舒、唐綺陽、張楷奕同台錄影。圖／大慕影藝提供
詹姆士（右起）、陳嵐舒、唐綺陽、張楷奕同台錄影。圖／大慕影藝提供

詹姆士、陳嵐舒、唐綺陽、張楷奕和16名料理少年出席記者會。圖／大慕影藝提供
詹姆士、陳嵐舒、唐綺陽、張楷奕和16名料理少年出席記者會。圖／大慕影藝提供

精華 FAQ

  • 大慕執行長林昱伶表示，重組案確實有在聊、也有接觸，兩位主持人也都有意願再合體，但目前還停留在交換想法的階段，整體尚未定案。

  • 詹姆士表示，和前東家王鈞、丘秀珠的糾紛已經和解落幕，過程中還有共同好友曾國城居中協調；他目前只是在等法院正式判決通知，重心已回到工作。

  • 他擔任《料理少年王者之路》主評審，認為除了廚藝，顏值與個人魅力也會納入評分；他不以資深前輩自居，反而期待從少年們的表現中找到新的料理靈感。

蔡康永

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