霍建華變了…曝演員最怕這件事：做到麻木 絕對死路一條

霍建華曾被形容內向、敏感，現在變得開朗自在。（本報系檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 霍建華為新劇宣傳談到心境轉變，強調演員最怕對表演麻木，並分享從如懿傳走出後學會入戲也要退場，重新理解好演員先要好好做人。

霍建華、楊謹華主演Netflix 醫療職人劇「急診室的奇蹟」，2人暌違20多年再度合作，日前為影集宣傳接受雜誌訪問，霍建華暌違9年再拍封面，談及多年來的人生轉變，曾被形容內向、敏感的他，現在變得開朗自在，拍攝現場不僅談笑風生，興起還會哼歌，讓楊謹華也感受到他與過去不同的一面。

2人登上「ELLE」國際中文版雜誌10月號封面人物，採訪當天，霍建華特別騎單車穿梭台北街頭，買新鮮現做的三明治帶到攝影棚。原來拍攝前一天，楊謹華團隊曾幫了他一些忙，他將這份善意放在心上，特別準備早餐回應，直言：「你要感受到別人對你好，也要讓別人感受到你的真心，彼此都是互相的。」強調最重要的事，「就怕演員做到最後變得麻木，那絕對是死路一條。」

楊謹華回想，當年2人在「我的秘密花園」短暫合作，對霍建華的第一印象是「帥氣、帶緊張與迷惘的大男孩」，經歷人生起伏後，變得「前所未有的陽光與自在」，讓她看見他心智成長後的從容。霍建華則稱讚楊謹華依舊認真做功課，甚至主動拉近與年輕演員的距離，希望大家在拍攝過程中能自在交流。

回顧演戲生涯，霍建華提及曾因太投入角色而難以抽離，拍攝「如懿傳」時花了1年沉浸在乾隆皇帝一角，殺青半年後甚至曾獨自在飛機上突然崩潰大哭，「腦中全是戲裡的畫面，心裡覺得好對不起那個女人（如懿）！」，走過那一段，現在他已學會「懂得入戲，也要學會退場」，下戲後便收住情緒，將生活空間還給自己。

談到人生體悟，霍建華分享，約15年前曾向前輩香港演員廖啟智請教如何成為好演員，對方只回他一句「你好好做人就行了」，當時他以為對方不肯教，多年後才真正理解其中深意。他如今認為，與其執著成為「好演員」，不如先「好好做人」，真誠對待身邊的人。