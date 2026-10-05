全智賢拒演「我的野蠻女友」 導演驚爆幕後秘辛

「我的野蠻女友」導演兼編劇郭在容來台，出席2026「台北電影學院」影視編劇講座。圖／台北市電影委員會提供

AI摘要 文章摘要整理： 郭在容來台揭露《我的野蠻女友》《緣起不滅》創作幕後，並與朴海英、黃羅慶分享韓劇如何以真誠故事結合市場、走向全球。

「我的野蠻女友」導演兼編劇郭在容來台，出席2026「台北電影學院」影視編劇講座，除了分享經典電影的創作歷程，更透露當年「我的野蠻女友」劇本僅花5天完成，全智賢 飾演的女主角甚至一度婉拒邀約，讓他花了一年時間說服。

談到經典橋段，他也大方揭密，片中全智賢要求車太鉉交換鞋子的情節，其實取材自他與太太的真實生活。此次講座另邀「我的大叔」、「我的出走日記」編劇朴海英及「我的出走日記」製作人黃羅慶來台，三位韓國影視名家從導演、編劇與製作角度，分享創作與市場經驗。

郭在容以「我的野蠻女友」、「緣起不滅」等代表作為例，分享編導雙重身分下的創作經驗。他透露，「我的野蠻女友」當年僅花5天完成劇本，創作期間家人到工作室陪伴，讓他萌生寫出療癒人心故事的念頭，也將與太太、女兒相處的經驗融入情節，其中全智賢要求車太鉉交換鞋子的經典橋段，就取材自他與太太的真實故事。

郭在容表示，生活中的相處與觀察往往就是創作靈感來源，電影也不一定要完全脫離現實。他更將小說「陣雨」中的愛情與悲傷情感融入「我的野蠻女友」，透過幽默與浪漫包裝角色內心情緒，希望讓觀眾在歡笑之外，也感受到人物真正的情感。

談到選角，郭在容認為演員首先必須喜歡作品，才能真正投入角色。他回憶，全智賢當年一度婉拒「我的野蠻女友」，自己花了約一年時間說服她，直到看過她過去在廣告與MV中的多樣表現後，更確定她就是心目中的女主角。正式合作後，兩人也曾因服裝選擇出現不同意見，最後一起到東大門挑選服裝，逐漸培養默契。

郭在容也稱讚車太鉉將男主角牽牛的純情與順從詮釋得自然，甚至因太太一句「車太鉉演的角色跟你很像」，讓他進一步將自己的性格特質融入角色。他也分享，自己曾從侯孝賢「悲情城市」的場景調度與敘事手法得到啟發，並將類似的錯位技巧運用在「我的野蠻女友」中。

至於另一部代表作「緣起不滅」，郭在容透露，劇本其實比「我的野蠻女友」更早完成，卻曾一度找不到投資。1997年正值人生低潮，他在太太與岳母支持下租下工作室創作，過程中甚至一邊寫、一邊流淚，將當時的情緒放進片中的書信與螢火蟲等場景。此次來台，他也特別帶來「緣起不滅」與「我的野蠻女友」的珍貴劇本手稿及分鏡圖，展示自己如何在劇本台詞中加入當時流行的表情符號，幫助演員理解情緒。

「我的大叔」、「我的出走日記」編劇朴海英則從「商業編劇敘事」切入，分享韓國作品如何從在地故事走向全球。她表示，OTT平台讓韓國影視作品更容易被世界看見，但自己創作時並不會刻意迎合海外觀眾，而是從內心真正想表達的情感出發，「我相信能打動自己的情感，也能觸動不同文化的觀眾。」

朴海英認為，創作者不需要一味追求新奇或花招，真誠與基本功反而更重要。她以「我的大叔」為例，當時希望呈現平凡男子的人性與魅力，有別於韓劇常見的成功人士或超能力男主角；「我的出走日記」則來自她在已有成功作品與名聲後，反問自己「為什麼還是不感到幸福」，於是將工作疲憊與渴望獲得自由的心情寫進故事，笑稱這是一部「給I人的電視劇」。

談到創作核心，朴海英認為「我內心的渴望，即是眾人的渴望」，而作品最重要的仍是「有趣」。她強調，編劇必須思考故事能帶給觀眾什麼感受，尤其要讓觀眾愛上角色，才能產生持續追看的動力。她也以新作「努力克服自卑的我們」為例，指出主角一開始可能讓觀眾覺得討厭，但透過劇情逐漸揭露角色的不安與脆弱，就能讓觀眾理解人物，甚至開始為他加油。

面對AI是否可能取代編劇的問題，朴海英則持相對樂觀態度。她認為目前AI的文字創作能力仍有限，自己主要會拿來查找資料；如果未來AI真的能創作出與真人一樣打動人心的文字，她認為人類也可以與AI共同創作，「屆時創作就不會像現在一樣辛苦了，而可以成為享受和興趣。」

與朴海英合作「我的大叔」、「我的出走日記」的製作人黃羅慶，則從製作端談編劇作品如何兼顧市場與創作。她指出，OTT平台讓韓劇觸及全球觀眾，製作人除了要考量故事，也必須思考作品包裝與演員選擇，讓好故事有機會被更多人看見。

黃羅慶形容朴海英的作品就像「99%的紅色流行與1%的藍色珍稀」，雖然難以直接套入既有市場類型，卻有著獨特且難以取代的魅力。她認為，朴海英擅長將難以言說的情緒轉化成具體的戲劇設定，從「我的大叔」手機竊聽時傳來的腳步聲與嘆息，到「努力克服自卑的我們」揭露內心的「情緒手錶」，都讓觀眾更容易理解角色的情感。

此次「影視編劇講座」由台北市文化局、台北市文化基金會及台北市電影委員會主辦，並與台灣大哥大「商業編劇人才養成計劃」合作。台北市電影委員會總監饒紫娟表示，講座開放報名僅一天半便額滿，主辦單位緊急協調場地增加名額，反映台灣影視產業對編劇創作及市場經驗交流的需求；台灣大哥大內容發展副總經理暨MOMO親子台總經理鄭偉柏也表示，希望透過韓國影視產業經驗，讓創作者學習兼顧創作與市場，將「好故事」發展成「能賣的故事」。

「我的大叔」、「我的出走日記」編劇朴海英來台分享創作心得。圖／台北市電影委員會提供

全智賢以「我的野蠻女友」走紅全亞洲。聯合報系資料照