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未婚生女神隱30年 66歲玉女掀開老公真面目

記者林士傑／即時報導
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江念庭(右)攜手愛女為演唱會畫下完美句點。圖／尚時代文創娛樂提供
江念庭(右)攜手愛女為演唱會畫下完美句點。圖／尚時代文創娛樂提供

AI摘要

文章摘要整理：

江念庭舉辦演唱會，女兒驚喜現身合唱，她也分享當年因愛淡出歌壇30年的辛酸，如今則在老公支持下重返舞台，並與周治平同台掀起全場高潮。

66歲的玉女歌手江念庭日前舉辦演唱會，送上多首好歌也跟粉絲相聚暢談，在廈門工作的愛女悄悄趕上飛機，驚喜現身現場給予支持，並跟媽媽合唱「媽媽是歌星」一曲，成為真實人生的代名詞。

江念庭曾為愛消失歌壇30年，當時未婚夫經商失敗拋妻棄女，懷孕的她背上債務，為了還錢以及扶養女兒，決定選擇淡出演藝圈，4年前才回歸歌壇。現在的她備受寵愛，談到老公喜歡唱歌，是自己最大的後盾，一路相伴跟鼓勵成為她繼續唱下去的動力，期間無論忙到多晚，老公不是陪在一旁就是煮好佳餚，等她收工回家一起吃飯，相當浪漫。

她透露事前安排替老公圓夢的計畫，夫婦要攜手對唱「冬天過了是春天」，不過老公答應之後天天輾轉難眠，最後打退堂鼓放棄，表示要把最美妙的音樂及燈光燈留給主角老婆，自己永遠是最忠實的頭號歌迷。

當晚，江念庭獻唱「迎著風迎著雨」、「愛你歸托拉庫」等歌迷，期間發現周治平藏身於觀眾席，觀眾起鬨拱他上台，大方的他在全場尖叫聲中跟江念庭合唱「青梅竹馬」，成為一大彩蛋。

江念庭(右)驚喜邀請老友周治平上台合唱。圖／尚時代文創娛樂提供
江念庭(右)驚喜邀請老友周治平上台合唱。圖／尚時代文創娛樂提供

江念庭送上多首好歌。圖／尚時代文創娛樂提供
江念庭送上多首好歌。圖／尚時代文創娛樂提供

精華 FAQ

  • 在廈門工作的女兒特地趕回台灣，悄悄現身演唱會現場支持媽媽，還母女同台合唱「媽媽是歌星」，讓現場氣氛溫馨又感人。

  • 她曾因未婚夫經商失敗而背上債務，又在懷孕期間遭遇對方拋妻棄女，為了還錢與扶養女兒，只能選擇離開歌壇，直到4年前才回歸。

  • 江念庭的老公原本答應與她對唱，後來因太緊張而退縮，但仍以支持者身分到場；周治平則被發現藏身觀眾席，臨時上台與她合唱，成為彩蛋。

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