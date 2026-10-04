不後悔「挑情醜聞」大尺度裸露 池昌旭等不及再戰全智賢

池昌旭不後悔接拍「挑情醜聞」。圖／Netflix提供

AI摘要 文章摘要整理： 池昌旭坦言參與《挑情醜聞》是值得一試的挑戰，雖因大尺度裸露與改編爭議未獲觀眾買單，仍期待與全智賢合作新劇。

池昌旭和孫藝真 、Nana合作Netflix 新劇「挑情醜聞」，大尺度為藝術犧牲。然而劇集播出後成效並未反應在收視率上，反而被批評不如裴勇俊當年主演的電影版。對此，池昌旭深感遺憾，孫藝真選擇謙虛接受，導演鄭址宇則是一力扛責，認為會引發諸多爭議的原因都是他造成。

對於翻拍「挑情醜聞」，池昌旭和導演都抱持著想要挑戰和突破的野心，池昌旭更認為這是「人生中值得一試的作品」。只是即便他們不停強調重點是角色的情感變化，觀眾還是不埋單。對於在劇中幾乎全裸卻被嫌身材不夠好，池昌旭表示，他事前並未跟導演討論，只是靠著自己的理解，覺得劇情重點不在於裸露，所以並沒有刻意健身，「我們反而更多的是討論床戲背後的意義，和我們想要傳達給觀眾的方向」。

說到和孫藝真合作，池昌旭直呼既緊張又榮幸，也打趣私下面對玄彬不會感到尷尬，「我唯一的罪過就是在戲中愛上了趙夫人（孫藝真飾）」。為了能精彩地呈現和孫藝真的對手戲，池昌旭事前做了不少功課，拍攝期間盡力保持劇中人物的拉扯感，在片場鮮少單獨和孫藝真交談，如果要討論劇情一定都會有導演在場，這也意外地展現池昌旭尊重已婚女星的邊界感。

對於接下來要和全智賢 搭檔合作奇幻愛情劇「人類X九尾狐」，池昌旭笑說：「感覺自己好像所有的心願全都達成了。」他表示能和從小就夢寐以求的前輩們一起工作，實在非常幸運，「這種感覺真的很好，我會努力把她們的一切都記在心裡」。他特地補充：「雖然可能只有我自己這麼想，但我覺得前輩們好像也都很照顧我。」

池昌旭不後悔接拍「挑情醜聞」。圖／Netflix提供

孫藝真（左起）、池昌旭、Nana憑藉「挑情醜聞」掀起話題。圖／Netflix提供