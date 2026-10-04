前夫家無預警要搶監護權 Makiyo氣炸「要就拿命來換」

Makiyo（右）和陳明真出席主播劉盈盈兒子周歲宴。記者林怡秀／攝影

AI摘要 文章摘要整理： Makiyo透露前婆婆突然要求接走孩子並簽監護權，讓她震驚又憤怒，認為前夫家無預警介入太過分，也因此對孩子安全提高警覺。

藝人Makiyo（川島茉樹代）今出席主播好友劉盈盈兒子的周歲生日宴，她2023年結束和前夫小金1年多的婚姻，獨自撫養家人，Makiyo雖已和小金斷聯，但和前婆婆仍保持互動，甚至曾感動發文表示前婆婆對家人的愛已經超過法律，不料前婆婆卻無預警提出想把俊俊帶回南部，讓她忍不住大動肝火。

Makiyo透露，7、8月時前婆婆突然傳訊息給她，表示想把家人接到台南，她偶爾可以來探望，突如其來的要求讓Makiyo一頭霧水，「如果是想要偶爾帶一兩個月我很樂意，可是小金媽媽說的是我可以去探望，還說要找律師簽監護權，這種說法就很奇怪，我問她怎麼會有這種想法？她說妳不是交男友了嗎？所以我可以幫你帶」。

Makiyo差點氣哭，後來才得知這是小金爸爸出的主意：「他爸爸從來沒關心過家人，我想到自己差點被騙真的很氣，還好我很清醒，家人比我的命還重要，如果跟我要小孩，好啊，那你們的命也拿來換啊！」她氣罵前夫家的做法太過分，她現在也提高警覺，隨時都擔心男方家人會來搶，「他搭娃娃車上下車我都會看著，還好現在他還在我身邊」，未來若真的交男友，對方也必須接受家人，她才會考慮繼續發展。