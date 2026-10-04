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192公分太高沒戲拍 「麻辣鮮師」男星熬9年拚出亞洲冠軍

記者陳慧貞／即時報導
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郭唐佑的整復專業、劇本創作獲獎，生意、演藝事業雙收。圖／唐居國際娛樂提供
郭唐佑的整復專業、劇本創作獲獎，生意、演藝事業雙收。圖／唐居國際娛樂提供

AI摘要

文章摘要整理：

郭唐佑因身高過高影響戲路，轉而投入創作9年，靠「黑白先生」拿下亞洲文學盃冠軍，同時以整復講師身分赴港授課，開啟雙線人生。

男星郭唐佑入行多年，曾演出「麻辣鮮師」、「世間情」、「孔雀魚」等戲劇，演藝路起起伏伏，如今迎來演藝與創作雙線發展。身高192公分的他，過去跑試鏡時曾因「太高、不好配戲」屢被刷掉，2017年決定自己創造機會，投入劇本創作，一路寫了9年，終於憑「黑白先生」拿下「2026亞洲文學盃微型故事創作大賽」冠軍。另一頭，他深耕整復多年，今年8月更受邀赴香港開設「顱顏結構調理班」，首次以講師身分赴海外授課，讓他笑稱自己過著「雙面人生」。

郭唐佑以「黑白先生」參加亞洲資優教育協會舉辦的「2026亞洲文學盃微型故事創作大賽」，作品須在1500字內完成，並從故事情節與創意、語言修辭及情感表達等面向評選。「黑白先生」以黑白無常來到人間為題，探討人性的黑、白與灰色地帶，其中「白無常」更是他依照自己192公分的身形量身打造的角色。回憶2017年開始創作，首個劇本曾請演藝圈前輩郎祖筠指導，過程中歷經劇本被退、提案碰壁，他仍持續創作，直到今年終於靠文字獲得肯定。他感性表示：「故事可以是假的，但情緒一定是真的。」

除了創作，郭唐佑也持續投入整復工作，8月首度赴香港授課，開設「顱顏結構調理班」。他透露，從服務客人、帶團隊、教學生到成立協會，過去從沒想過有一天能站上海外講台。課程從頭部、下顎、頸部延伸至肩頸與筋膜張力，強調從整體結構觀察身體平衡，也結合武當正骨學與現代體態美學，結束課程後，他陸續收到其他海外合作詢問，未來是否再赴海外授課仍在洽談中。

目前郭唐佑手上共有「正常之外」、「黑白先生」、「聲陰」、「觀陰」、「紅傘：借願」及「整人專家」等6部作品，題材橫跨心理驚悚、犯罪與靈異等類型，他笑說：「白天還在跟人家講筋骨不分家，晚上回家就在想這個角色到底要怎麼死！」若「黑白先生」未來有機會影像化，他希望親自演出「白無常」，但也強調：「故事成功，比郭唐佑有沒有站在鏡頭前面更重要。」盼有一天能在電影或影集片尾，看見「編劇 郭唐佑」的名字。

郭唐佑整復專業紅到香港，逆襲跨界香港當講師。圖／唐居國際娛樂提供
郭唐佑整復專業紅到香港，逆襲跨界香港當講師。圖／唐居國際娛樂提供

郭唐佑受邀赴香港開設「顱顏結構調理班」盼讓更多台灣技術與人才被海外看見。 圖／唐...
郭唐佑受邀赴香港開設「顱顏結構調理班」盼讓更多台灣技術與人才被海外看見。 圖／唐居國際娛樂提供

身高192公分的郭唐佑外型出眾，但也曾陷入「沒戲拍」的窘境。圖／唐居國際娛樂提供
身高192公分的郭唐佑外型出眾，但也曾陷入「沒戲拍」的窘境。圖／唐居國際娛樂提供

郭唐佑以「黑白先生」拿下「2026亞洲文學盃微型故事創作大賽」冠軍。 圖／唐居...
郭唐佑以「黑白先生」拿下「2026亞洲文學盃微型故事創作大賽」冠軍。 圖／唐居國際娛樂提供

精華 FAQ

  • 他因身高192公分，過去試鏡常被認為「太高、不好配戲」而屢遭刷掉，2017年起決定自己創造機會，改以寫作尋找新的演藝出口。

  • 郭唐佑以作品「黑白先生」參賽，該作以黑白無常到人間為題，探討人性中的黑、白與灰色地帶，並從故事性、創意與情感表達中脫穎而出。

  • 他持續深耕整復領域，8月首度赴香港開設「顱顏結構調理班」授課，從服務客人到站上海外講台，展現演藝、創作與專業技術並行的發展。

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