捲入代孕風暴 薔薔決定離開台灣 親至美國做這件事

薔薔（林嘉凌）決定親自到美國了解代孕流程。圖／摘自chialing_maze IG

AI摘要 文章摘要整理： 薔薔因代孕爭議再度發聲，澄清未參與妹妹的生殖中心，並表示不支持缺乏保障的代孕作法，接著決定前往美國了解相關流程與制度。

台灣藝人薔薔（林嘉凌）近來因公開談論代孕話題陷入爭議，而薔妹因為經營生殖中心也引發聯想，薔薔親自拍片解釋自己關於代孕的想法，今再度發文表示並未參與妹妹的生殖中心，她也表示6月初已請妹妹下架代孕網站，她本人也決定到美國親自了解代孕流程。

薔薔表示，自己並不認同妹妹使用代孕的作法，也反對缺乏透明、監督與完善保障，可能損害相關當事人權益的機構和經營方式，「代孕產業已在世界各地運作，但各地法律與制度並不相同。這幾天看了網友們分享的經驗，有成功、溫馨的例子，也有因制度不足而造成的悲劇，還有不肖人士或未充分考慮責任的人鑽漏洞。我認為單靠一句『禁止』未必能處理所有已存在的問題」。若無法透明討論、了解並監督，灰色產業和高風險地區的問題可能更難被看見與限制，風險也會更高。

她也再次強調，她談的是對未來生育方式的想法，並非現在就要找代孕，「我不是在宣導代孕，也沒有鼓勵大家去做，更不是主張台灣立法推動，我認為台灣目前並不適合推動代孕。妹妹的事情與我的個人想法是兩回事，我不代表她，也不替任何機構或團體背書」。

她感謝各界網友指教，關於代理孕母 的權益、制度保障與現有漏洞都值得討論，也值得我進一步了解。因此她決定親自前往美國，了解相關機構的評估與保障流程，並拍攝實際情況。

以下為全文：

沒有參與妹妹所經營的生殖中心，也不是該中心的負責人或代表。最後一次聯繫是在6月初，當時我曾請她下架網站，相關對話也會一併附上。我不認同她使用代孕的做法，也反對缺乏透明、監督與完善保障，可能損害相關當事人權益的機構和經營方式。

代孕產業已在世界各地運作，但各地法律與制度並不相同。這幾天看了網友們分享的經驗，有成功、溫馨的例子，也有因制度不足而造成的悲劇，還有不肖人士或未充分考慮責任的人鑽漏洞。我認為單靠一句「禁止」未必能處理所有已存在的問題。若無法透明討論、了解並監督，灰色產業和高風險地區的問題可能更難被看見與限制，風險也會更高。

也想再次強調，我談的是對未來生育方式的想法，不是現在要做的事！我不是在宣導代孕，也沒有鼓勵大家去做，更不是主張台灣立法推動，我認為台灣目前並不適合推動代孕。妹妹的事情與我的個人想法是兩回事，我不代表她，也不替任何機構或團體背書。

最後謝謝各位網友的指教，我都有看到。代理孕母的權益、制度保障與現有漏洞都值得討論，也值得我進一步了解。因此我決定親自前往美國，了解相關機構的評估與保障流程，並拍攝實際情況。

如果有學者、曾參與代孕的人，或曾在過程中受到傷害且願意分享經驗的人，也歡迎與我聯絡。我希望完整呈現不同立場與當事人的經驗，並尊重分享者的意願與隱私。多聽、多了解，才能看見更多面向，一起防範風險、一起進步。