我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冒充日防相小泉進次郎 中國相關駭客寄釣魚信

地鐵少停幾站能省時？模型：取消第3大道站每日省逾1800小時

全網瘋傳男偶像愛上13歲少女 他「證實兩人真實關係」

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Ruka抱著走累的少女。圖／摘自IG
Ruka抱著走累的少女。圖／摘自IG

AI摘要

文章摘要整理：

日本男團aoen成員Ruka捲入疑似與13歲少女交往風波後，先發道歉聲明未釐清細節，隨後再澄清對方只是昔日舞蹈班學生，兩家互有往來，否認戀愛關係。

日本男團aoen的23歲成員琉楓Ruka日前被網友踢爆疑似和13歲未成年青少女交往，懷疑他涉嫌戀童。Ruka緊急發表道歉聲明，但通篇避重就輕，眼看輿論譁然，Ruka再次聲明止血，澄清和該名少女絕無交往，只是相熟的師生關係。

Ruka原本第一篇道歉聲明只有提到「這一次，因為我欠缺深思熟慮的行為，最終傷害了所有一直以來支持我的人。對於我做了造成誤解的事情，我誠摯地向大家道歉」，完全沒有解釋為什麼和該名少女在外廝混到凌晨、出遊放閃、酒局聚餐甚至親密擁抱等NG行為。

各國憤怒的粉絲不停轉發Ruka和該名少女的照片，Ruka只好再次發文說明，他表示少女是自己過去任教舞蹈教室時的學生，雙方的家人也都認識，平時兩家人都有往來，絕非單獨的戀愛關係。

對於鬧出戀童風波，Ruka道歉是自己缺乏考量身為藝人的自覺，忽略了廣大粉絲的看法，「對於我的行為傷害了支持著我的大家的心情，也給成員們帶來了擔憂與困擾，我感到非常抱歉」。Ruka承諾未來將一點一點用行動證明自己，重新贏回粉絲的信任。

Ruka和該名少女比愛心慶祝她滿13歲。圖／摘自IG
Ruka和該名少女比愛心慶祝她滿13歲。圖／摘自IG

Ruka的緋聞風波引發全球粉絲撻伐。圖／摘自IG
Ruka的緋聞風波引發全球粉絲撻伐。圖／摘自IG

精華 FAQ

  • 他被指與一名13歲未成年少女互動親密，甚至被懷疑有交往關係，因此引發外界質疑是否涉及戀童爭議。相關照片與說法在網路上迅速擴散。

  • 因為他雖然承認自己行為欠缺深思熟慮，卻沒有具體說明與少女外出、聚餐、擁抱等爭議情況，內容避重就輕，讓外界認為他沒有正面回應。

  • 他表示少女是自己過去任教舞蹈教室時的學生，雙方家人彼此認識且有往來，並強調兩人並非單獨的戀愛關係，而是相熟的師生關係。

日本

上一則

「兩天就夠賣了」 魏大勛正經說離譜話 金句出圈成名梗

延伸閱讀

日網瘋傳「男偶像交往13歲少女」親密合照曝光粉絲驚呆

日網瘋傳「男偶像交往13歲少女」親密合照曝光粉絲驚呆
多米多羅道歉 與前女友沒邊界「對不起芝芝」強調無出軌

多米多羅道歉 與前女友沒邊界「對不起芝芝」強調無出軌
8歲偶像驚傳驟逝 5天前才開心發文…家屬悲痛證死訊

8歲偶像驚傳驟逝 5天前才開心發文…家屬悲痛證死訊
分手直播吸2萬人圍觀 芝芝向多米多羅道歉 求停火

分手直播吸2萬人圍觀 芝芝向多米多羅道歉 求停火

熱門新聞

81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。(取材自Instagram)

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

2026-10-02 22:46
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

2026-10-02 20:56
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07
那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

2026-09-28 13:18
世界首富馬斯克緊牽為他生下四個小孩的齊利斯。（路透）

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

2026-10-02 15:42

超人氣

更多 >
陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩
華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
長途飛行太累？隨身帶這小東西有妙用 可緩解疲憊痠痛

長途飛行太累？隨身帶這小東西有妙用 可緩解疲憊痠痛
女死囚處決失敗後插管維生 田納西州矯正局長下台

女死囚處決失敗後插管維生 田納西州矯正局長下台