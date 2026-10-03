認了和T.O.P.戀情…Nana驚曝「無麻藥硬洗全身刺青」
Nana坦承因低潮刺上全身紋身，後來在母親建議下以10個月、5次雷射幾乎清空，且全程未用麻藥，僅留小腿上的1968紀念母親。
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Nana坦承因低潮刺上全身紋身，後來在母親建議下以10個月、5次雷射幾乎清空，且全程未用麻藥，僅留小腿上的1968紀念母親。
曾兩度奪得「世界第一美」頭銜的韓國女星Nana（林珍娜），近日和T.O.P.的戀情曝光，加上她在「情挑醜聞」的大膽演出而聲名大噪。她2022年因狀態陷入谷底，在肩膀、胸口、腳踝留下大面積刺青，最近她受訪時首度公開洗紋身的驚人內幕，透露僅用了約10個月、5次雷射療程，就將全身刺青幾乎清空，更令人瞠目結舌的是，她全程竟然完全沒塗麻藥，忍痛功力讓網友都看傻了眼。
Nana過去在公開活動中，一身細線條的全身刺青相當醒目。然而，雷射洗紋身的痛感通常高達刺青時的5倍以上，尤其是胸線、肋骨、腳背等皮膚薄且貼近骨頭的部位，更是難以忍受的痛楚。
被問到為何不塗麻藥？Nana在節目中平靜解釋，麻醉膏需要提前敷3到4個小時才能起效，她覺得「太浪費時間」，乾脆直接硬扛。她雲淡風輕地表示自己本來就滿能忍痛，對於無麻藥雷射只是淡淡回應「還可以忍」。
談到當初刺青與清洗的契機，Nana坦言大面積刺青始於2022年前後，當時她正處於心理狀態極度不佳的低潮期，將刺青當作唯一的情緒出口。後來隨著心理狀態轉好，加上母親小心翼翼地問她：「要不要考慮去掉？」Nana便一口答應，既為了不讓母親擔心，也是考慮到身為演員需要拓寬戲路。
經過10個月的努力，她全身的紋身已基本清除乾淨，唯獨保留了小腿處的一串數字「1968」。Nana透露，那是她媽媽的出生年份，也是她專屬留給母女之間最深刻的聯結與紀念。
她表示自己在2022年前後因心理狀態陷入谷底，當時把刺青當作情緒出口，因此在肩膀、胸口、腳踝等處留下大面積紋身。 Nana透露自己花了約10個月，接受5次雷射洗紋身療程，最終將大部分刺青清空，只剩下小腿上的數字1968作為保留。 她說麻醉膏要提前敷3到4個小時才會起效，覺得太浪費時間，所以直接忍痛進行雷射，並表示自己本來就很能忍痛。
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她表示自己在2022年前後因心理狀態陷入谷底，當時把刺青當作情緒出口，因此在肩膀、胸口、腳踝等處留下大面積紋身。
Nana透露自己花了約10個月，接受5次雷射洗紋身療程，最終將大部分刺青清空，只剩下小腿上的數字1968作為保留。
她說麻醉膏要提前敷3到4個小時才會起效，覺得太浪費時間，所以直接忍痛進行雷射，並表示自己本來就很能忍痛。
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