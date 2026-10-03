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周渝民苦練電吉他怕人知「F✦FOREVER」明開搶大巨蛋門票

記者梅衍儂／即時報導
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「F✦FOREVER恆星之城」旗艦版演唱會11月將在台北大巨蛋登場。圖／相信音樂...
「F✦FOREVER恆星之城」旗艦版演唱會11月將在台北大巨蛋登場。圖／相信音樂提供

AI摘要

文章摘要整理：

由言承旭、吳建豪、周渝民與阿信組成的F✦FOREVER杭州首演掀熱潮，周渝民苦練電吉他成焦點，台北大巨蛋場次則將於明天下午2時開賣。

由言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信組成的「F✦FOREVER恆星之城」旗艦版演唱會，日前於杭州首演，4人帶著全新改版的SOLO舞台，與升級版「星海光芒主舞台」震撼登場，全方位環場「逐星號」與電影級視覺讓歌迷驚呼連連。

個人舞台各顯神威，吳建豪攜手24位舞者大跳改版歌曲「傑作」，新編曲的「Ur The Reason」融入中國風舞蹈及音樂，還加上紳士拐杖舞融合高爾夫球與撞球美學；周渝民拿起電吉他自彈自唱「我不是F4」與「愛你一萬年」，更背上吳建豪送的第一把電吉他，他笑說：「這段表演秘密已進行了許久，有時在接送機看到工作人員背吉他，我都會說這不是我的。」

阿信帶來「盛夏光年」引爆萬人大合唱，暖心告白粉絲「今晚你們都是我們的公主」；言承旭則化身黑天使背著翅膀高空降落，挑戰唱跳易烊千璽「My Boo」，並感性化身「抱抱龍」獻唱「我是真的真的很愛你」，表示：「不管遇到什麼，我們都要好好抱抱自己，我希望我努力變成抱抱龍，謝謝你們給我取過的每個名字，是你們對我的約定和提醒，提醒回家的路。」」

「F✦FOREVER恆星之城」將於11月28、29日在台北大巨蛋開唱，門票明（4）日台灣時間下午2時於拓元售票系統開賣。

吳建豪邀請知名舞者蓋蓋共演。圖／相信音樂提供
吳建豪邀請知名舞者蓋蓋共演。圖／相信音樂提供

言承旭化身為為愛墜落凡間的黑天使。圖／相信音樂提供
言承旭化身為為愛墜落凡間的黑天使。圖／相信音樂提供

周渝民苦練吉他，搖滾精神帥炸全場。圖／相信音樂提供
周渝民苦練吉他，搖滾精神帥炸全場。圖／相信音樂提供

五月天阿信SOLO舞台視訊全翻新。圖／相信音樂提供
五月天阿信SOLO舞台視訊全翻新。圖／相信音樂提供

精華 FAQ

  • 杭州首演以升級版主舞台、全方位環場逐星號與電影級視覺吸睛，四位成員各自帶來改版SOLO演出，讓歌迷感受到更完整的視聽震撼。

  • 周渝民拿起電吉他自彈自唱我不是F4與愛你一萬年，還背上吳建豪送的第一把電吉他，他表示這段表演秘密準備已久，連工作人員都看不出來。

  • F✦FOREVER恆星之城將於11月28、29日在台北大巨蛋開唱，門票則在明天台灣時間下午2時，透過拓元售票系統正式開賣。

五月天

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