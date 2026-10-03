柯佳嬿東京性感合體李準基 曝收「綁架遊戲」企畫驚呆

柯佳嬿在海報前拍照留念。圖／Hami Video提供

AI摘要 文章摘要整理： 柯佳嬿在東京出席《綁架遊戲 kiDnap GAME》世界首映，與坂口健太郎、李準基等國際演員同台，並分享首次與日本團隊合作的難忘 अनुभव。

柯佳嬿 昨晚合體坂口健太郎 、李準基等國際演員，出席懸疑影集「綁架遊戲 kiDnap GAME」世界首映會。柯佳嬿感動表示：「能夠和這麼多來自各地優秀的演員合作並且站在這裡，真的很榮幸。」

由於主要演員們來自不同國家，現場有7種語言同步傳譯，柯佳嬿則是用中、英、日三語，展現身為台灣代表的魅力。李準基把韓流偶像文化帶到現場，親自教坂口健太郎用雙手的中指與拇指比愛心，坂口健太郎起初面露驚呀，最後仍笑著對粉絲比出略顯生疏、卻十分可愛的愛心。

坂口健太郎回憶，第一次收到企畫、讀完劇本時，曾覺得這是個野心十足、充滿挑戰的計畫，甚至一度懷疑能否實現，直到拍攝第一場戲時，台詞幾乎都是英文，也讓他真切感受到作品終於正式啟動。他感謝劇組在這個時代下定決心，製作如此國際化的作品。

李準基則以流利日語分享心得，感謝導演如同船長般帶領各國團隊，並表示：「能接到這麼大規模的企畫，我感到非常榮幸，也很感動。」並期盼「綁架遊戲」成為國際合作影視作品的開路先鋒。

柯佳嬿表示，第一次聽到這個企畫的時候，「知道要在這麼多不一樣的城市拍攝，然後有這麼多很棒的演員，我打從心裡讚嘆這是一個預算很多的企劃。」

她在劇中飾演台北參賽者「完美網紅人妻」克莉絲蒂娜，柯佳嬿在首映會上提到參演心情：「這是我第一次和日本團隊一起工作。雖然我來日本旅行過很多次，但這次是來工作，感覺很不一樣。能和專業團隊一起完成這部作品，對我來說是一段很棒的回憶。」全劇6日起於MOD、Hami Video全台首播。

柯佳嬿（左起）、坂口健太郎、李準基收下來自台灣播放平台的祝福。圖／Hami Video提供

柯佳嬿（右四）盛裝出席首映會。圖／Hami Video提供