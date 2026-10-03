好萊塢性感女神驚傳離世 首部作品就合作男神艾爾帕西諾

性感女星瑪麗露易絲韋勒（Mary Louise Weller）離世。圖／摘自X

AI摘要 文章摘要整理： 曾以《動物屋》爆紅的好萊塢女星瑪麗露易絲韋勒，因突發疾病於79歲離世，從模特兒、演員到退居幕後的生涯再度引發外界追憶。

好萊塢 影壇再傳心碎消息，憑藉70年代經典喜劇神作「動物屋」（Animal House）風靡全球的性感女星瑪麗露易絲韋勒（Mary Louise Weller），於本月1日因突發疾病不幸離世，享壽79歲。

瑪麗露易絲韋勒原本隔天就要喜迎80歲大壽，如今卻在生日前夕與世長辭，她的長期伴侶麥可柯蒂斯（Michael Roy Curtis）隨後悲痛證實噩耗。

事實上，瑪麗早在1980年代就選擇退居幕後，逐漸淡出大銀幕。多年來銷聲匿跡的她，沒想到再次登上娛樂版面竟已是天人永隔，令人無限唏噓。

回顧瑪麗露易絲韋勒的傳奇一生，瑪麗早年以頂級模特兒身分出道，憑藉精緻五官與火辣身材成為知名香水代言人。出生於紐約的她背景相當驚人，教父是喜劇巨星丹尼凱（Danny Kaye），出道首部作品就合作影帝艾爾帕西諾。

隨後她更在香港拍攝的動作片中飾演「功夫巨星」查克羅禮士的女友，活躍於各大熱門美劇。直到1978年，她在導演約翰蘭迪斯執導的爆笑喜劇《動物屋》中，精湛詮釋傲嬌漂亮的兄弟會女孩「曼蒂」，性感的演出讓她一夜暴紅，該片不僅改寫好萊塢喜劇影史票房紀錄，也成為她演藝生涯最具標誌性的代表作。

退出演藝圈後，曾是美國馬術隊成員的她將心力轉向劇本創作與舞台劇，甚至獲得國家藝術基金會補助。她曾透露，當年剛接下《動物屋》時，電視台高層就曾預言「這部片會讓你被大家記住一輩子」。如今這位70年代的美麗身影驟然殞落，經典模樣將永遠留在影迷心中。