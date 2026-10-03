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林柏宏接棒陳柏霖赴歐出外景 曝對方閃兵案後生活狀態

記者廖福生／即時報導
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林柏宏日前接棒陳柏霖，加入旅行節目「出去一下What A Trip」。圖／讀者提...
林柏宏日前接棒陳柏霖，加入旅行節目「出去一下What A Trip」。圖／讀者提供

AI摘要

文章摘要整理：

林柏宏出席活動時談到新片獲獎與金馬動態，也分享接棒陳柏霖赴西班牙拍攝旅行節目的心得，並透露對方即使歷經閃兵風波仍親自打理節目事務。

林柏宏今出席品牌活動擔任一日店長，剛以電影「96分鐘」拿下桃園電影節影帝的他，因當時在美國工作無法出席，由監製代領獎座。他表示：「其實『96分鐘』對我來說，是有太多人的努力與付出，才能讓我們的表演，很謝謝評審。」他透露也有傳訊恭喜同樣靠該片拿下男配角獎的蔡凡熙。

林柏宏日前接棒陳柏霖，加入旅行節目「出去一下What A Trip」，一行人5月赴西班牙拍攝，這是他第一次踏上西班牙國土，他表示：「其實我很喜歡西班牙，它很有歷史底蘊，這也是我第一次在歐洲待這麼久的時間。」

而雖然陳柏霖退出「出去一下What A Trip」主持陣容，但他仍是該節目監製，林柏宏透露，陳柏霖對節目親力親為：「我常常看到的是，我們每到一個地方，就會聽說他前一天就先到了，先跟當地人打招呼、安排好行程。」

林柏宏坦言，因為節目總是大隊拍攝，有時候怕會打擾到當地人：「我覺得他除了在演藝以外，當監製打理事情的時候，特別能看到他的用心與投入，他不是一邊享受，而是完全投入在工作裡。」字裡行間透露了陳柏霖在歷經閃兵風波後的生活狀態。

今年林柏宏多以拍攝工作為主，但身為金馬得主的他，表示仍有關注日前公布的金馬獎入圍名單。他坦言看到很多好朋友獲提名肯定相當開心，也有傳訊恭喜。而好友宋芸樺此次成為影后遺珠，他透露沒有特別安慰對方，但坦言非常期待宋芸樺的新作「告別的年代」。

至於曾擔任金馬獎頒獎典禮主持人的林柏宏，是否有給本屆金馬主持人柯煒林什麼建議，他笑說：「有看到他說自己是最帥的金馬典禮主持人，這點我非常同意！」

林柏宏出席品牌活動，帥氣登場。圖／讀者提供
林柏宏出席品牌活動，帥氣登場。圖／讀者提供

林柏宏出席品牌活動擔任一日店長。圖／讀者提供
林柏宏出席品牌活動擔任一日店長。圖／讀者提供

身為金馬得主，林柏宏表示仍有關注日前公布的金馬獎入圍名單。圖／讀者提供
身為金馬得主，林柏宏表示仍有關注日前公布的金馬獎入圍名單。圖／讀者提供

今年林柏宏多以拍攝工作為主。圖／讀者提供
今年林柏宏多以拍攝工作為主。圖／讀者提供

精華 FAQ

  • 他日前接棒陳柏霖，加入旅行節目《出去一下What A Trip》，5月一行人赴西班牙拍攝，這也是他第一次踏上西班牙國土，並首次在歐洲長時間停留。

  • 他表示常看到陳柏霖提前一天先到當地，先與當地人打招呼、安排好行程，顯示對節目親力親為，並非只是享受旅行，而是完全投入工作。

  • 他提到《96分鐘》讓自己拿下桃園電影節影帝，也有傳訊恭喜蔡凡熙；另外也關注金馬入圍名單，並期待好友宋芸樺的新作《告別的年代》。

陳柏霖

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