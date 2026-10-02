剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

世界首富馬斯克緊牽為他生下四個小孩的齊利斯。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 齊利斯公開證實與馬斯克分手，並曝光雙方分手前互傳愛意的簡訊，強調雖然心痛，仍祝福他追求幸福，兩人共育4名子女。

據眾生相報導，馬斯克 （Elon Musk）與交往中的伴侶突然分手，兩人育有四名子女。科技業高層主管齊利斯（Shivon Zilis）10月2日周五在社群平台X發表長文，首度公開談及這段關係的結束，並分享兩人分手前的部分簡訊對話，透露這場分手來得毫無預警。

齊利斯寫道，「一周前還深愛著對方，毫無預警地就要放手，這種轉變真的很難受，但有時候事情就是如此。」

齊利斯與馬斯克的關係最初始於精子捐贈，當時馬斯克是她的精子捐贈者，兩人後來發展成戀人。盡管這段關係突然告終，齊利斯的字裡行間仍流露出不捨與祝福。

她表示，「我現在很心痛，但我依然非常在乎伊隆，永遠都會支持他追求幸福。祝你好運，伊隆，這個世界很幸運能擁有你。」

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齊利斯透露，在馬斯克忙於科技與政治事業、經常以強勢作風登上新聞版面並引發爭議之際，她和孩子們一直是他可以安心休息的避風港。

她寫道，「我們一直是他的避風港。一個他每次回來，都能讓我們滿心歡喜的地方，這裡永遠充滿幸福與愛，而不是戰爭，與他平日充滿對抗的生活形成鮮明對比。」

她接著表示，「雖然失去了很多，但幸運的是，我們有了四個可愛的孩子，他們都是我生命中最珍貴的寶貝。」

齊利斯形容，馬斯克有著「一顆經常飽受煎熬的心」，早年生活也「充滿波折」。她表示，自己一直希望讓馬斯克感受到被深刻理解、悉心照顧，以及在穩定與溫柔中獲得平靜而深厚的愛。

除了分手感言，齊利斯也公開與這位億萬富豪、特斯拉及太空探索科技公司（SpaceX）執行長近期的簡訊對話截圖。

根據截圖，齊利斯曾傳訊息給馬斯克說，「今天一起吃早餐真的很愉快。我非常愛你。」馬斯克則於9月24日回覆，「我也很愛你。」

馬斯克接著傳訊息表示，他此前並未意識到，自己其實可以邀請齊利斯出席上周在白宮為中國國家主席習近平舉辦的國宴。

齊利斯回覆，「哇，這對我意義重大。謝謝你。」並附上一個愛心符號。

然而，兩人互道愛意的對話與分手消息相隔不久。齊利斯於9月27日，也就是公開分手消息前幾天，曾在X發布一則沒有附帶任何背景說明的簡短貼文，「新的一天，新的人生。」