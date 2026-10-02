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日本女星福原遙閃電宣布結婚 對象為國腳久保建英

中央社東京2日綜合外電報導
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日本足球代表隊球員久保建英（圖）與知名演員福原遙2日分別透過個人Instagra...
日本足球代表隊球員久保建英（圖）與知名演員福原遙2日分別透過個人Instagram宣布已經結婚。路透

AI摘要

文章摘要整理：

日本國腳久保建英與演員福原遙突然在Instagram宣布結婚，兩人過去低調交往未曝光，福原遙未懷孕且婚後仍將繼續在日本工作。

日本足球代表隊球員久保建英與知名演員福原遙今天分別透過個人Instagram宣布已經結婚。據相關人士透露，福原遙目前沒有懷孕，今後也會繼續在日本工作。

「體育報知」報導，兩人低調培養感情，過去從未被媒體報導交往消息，這次突然宣布結婚，令外界相當意外。

兩人各自上傳合照，並附上親筆署名，宣布：「在此向大家報告，我們已經結婚。」他們也談到對婚後生活的期許：「我們從小一路走來，都受到許多人的支持，才能有今天的自己。雖然我們還有許多不足，但今後不會忘記對大家的感謝，希望彼此扶持，共同建立一個充滿笑容的溫暖家庭。」

▲ 影片來源：IG＠haruka.f.official（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

久保建英現年25歲，是日本國家足球代表隊隊員，現效力於西甲球隊皇家社會（Real Sociedad）。他因為腳法細膩、射門精準，被媒體譽為「日本梅西」。

久保建英在10歲時就受邀加入巴薩青訓營拉瑪西亞（La Masia，意為「農舍」）。在日本漫畫「足球小將翼」中，主角大空翼是第一位在巴薩踢球的日本人，久保因此也被稱為「真人版大空翼」。

福原遙現年28歲，從小學一年級便以童星之姿活躍於演藝圈，累積多部代表作品，包括2016年主演「Good Morning Call愛情起床號」、2019年主演「咖啡遇上香草」，以及2022年主演日本放送協會（NHK）晨間連續劇「飛舞吧！」。

精華 FAQ

  • 兩人是各自透過個人Instagram上傳合照，並附上親筆署名向外界報告婚訊，表示已經結婚，也向一路支持他們的人表達感謝。

  • 因為媒體過去從未報導兩人交往消息，外界幾乎沒有察覺他們正在培養感情，這次突然公開結婚，因此讓不少人感到驚訝。

  • 久保建英25歲，是日本國家隊球員，效力西甲皇家社會；福原遙28歲，從童星出道，演出過多部日劇與NHK晨間劇，且目前未懷孕。

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