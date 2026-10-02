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田馥甄不忍了 親揭S.H.E真實近況霸氣反問：我會不知道？

記者梅衍儂／即時報導
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田馥甄新專輯「要去什麼地方」在芬蘭取景。圖／何樂音樂提供
田馥甄新專輯「要去什麼地方」在芬蘭取景。圖／何樂音樂提供

AI摘要

文章摘要整理：

田馥甄為新專輯宣傳，透露小巨蛋6場演出將依歌迷期待而定，也否認與S.H.E已談合體計畫，強調合體與否都順其自然。

田馥甄今（2）日舉辦新專輯「要去什麼地方The Land of Maybe」媒體見面會，將在台北小巨蛋舉辦跨2周共6場演出，她笑說：「我也不知道為什麼我會答應，我還收到媽媽訊息說『你要辦6場？會不會太累了？』」表示媽媽其實不想要她辦演唱會，「但我沒有聽媽媽的話，我聽歌迷的話，畢竟歌迷也是一種衣食父母」。

隨著年歲增長，以前無酒不歡、天亮才睡的她，如今步調放慢，早睡早起，一周飲酒不到一天。6場對她的體力還說應該非難事，她笑說：「每次聽到歌迷哀嚎（搶不到票），我就想是不是可以多為他們付出一場，我會盡量給予，但大家也要學會知足。」意思是不太可能再加場，也不太可能會有嘉賓。

提及新歌的演唱難度，有網友說她新專輯簡直就是「防跟唱」，她幽默自嘲：「我都快要防到自己了！真的覺得非常難唱。」尤其是「值得紀念的垃圾」與「乾淨的房間」這兩首，都是挑戰極高的魔王級歌曲。

有網友讚美她這張很好聽，「連王菲聽到都會喜歡」。田馥甄表示非常感謝網友的讚美與好意，但身為王菲多年的忠實歌迷，她溫柔提醒：「我覺得不要去揣測她的心思。」外界好奇這次收歌是否有刻意避開主流曲風，田馥甄澄清並沒有刻意排斥，反而平常就會在作品中「偷渡」一些自己的私房音樂喜好，希望帶給歌迷驚喜。

先前有媒體報導S.H.E可能明年合體在大巨蛋開唱，田馥甄早前已經否認。今她再度澄清和姐妹聚會時都沒有聊合體演出一事，更幽默反問：「我有沒有要辦，我會不知道嗎？」至於S.H.E合體一事，田馥甄說「順其自然」。

屢屢被問到合體是否會有壓力？ 她回應：「不會，我感受到大家的期盼、善意跟正向的能量，我自己也會期待，只要因緣俱足就會發生。」談到Selina本月31日生日，田馥甄透露「有（計畫），壽星早在上半年就已經安排好了。」

田馥甄新專輯「要去什麼地方」在芬蘭取景。圖／何樂音樂提供
田馥甄新專輯「要去什麼地方」在芬蘭取景。圖／何樂音樂提供

精華 FAQ

  • 她表示將以新專輯《要去什麼地方The Land of Maybe》登上台北小巨蛋，跨2周共辦6場演出，並笑稱自己也不知道為何會答應，但會盡量回應歌迷期待。

  • 田馥甄提到6場已是目前規劃的最大安排，聽到歌迷搶不到票雖然心軟，但仍希望大家學會知足，因此她也明確表示，後續不太可能再加場或安排嘉賓。

  • 她澄清姐妹聚會時沒有談到合體演出，也反問「我有沒有要辦，我會不知道嗎？」表示目前沒有確切規劃，S.H.E是否合體一切順其自然、因緣俱足就會發生。

田馥甄

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