昔搭郭台銘參選 賴佩霞喜迎外孫 談參選過往：跟拍戲不同

賴佩霞抱著外孫Baby V簡直心花怒放。圖／繁星浩月提供

AI摘要 文章摘要整理： 賴佩霞近日升格外婆，開心迎接外孫，同時回顧當年搭郭台銘參選副總統的經歷，直言從政與演戲截然不同，也透露目前正忙於家庭與主持工作。

63歲賴佩霞 的愛女謝沛恩順利生子，升格當外婆的她形容自己「心花怒放、不可思議」。一路以來她的人生起伏跌宕，用戲劇化形容不誇張，尤其當初演了「人選之人」第1季演到參選副總統，如今第2季開拍，賴佩演的「林月真」當選總統，故事也將延續謝盈萱、王淨等幕僚們進入執政體系，但首波曝光的宣傳名單中並未出現她的名字。

對此賴佩霞雖未講明，仍禮貌回應：「謝謝關心，劇組相關事務應由劇組回應，好嗎？」至於最近忙什麼，則答：「忙著逗寶寶。」而大慕影藝製作人林昱伶也微笑不語，盡在不言中。

第1季「人選之人—造浪者」除了引爆 #MeToo 運動，劇中飾演公正黨主席「林月真」並成功當選總統的賴佩霞，除了入圍金鐘獎女配角，2024年被無黨籍總統參選人郭台銘 邀請成為副總統搭檔，郭台銘曾說就是看了「人選之人」才透過朋友找上賴佩霞。

賴佩霞當時參選轟動全台，坦言瞬間翻轉，不否認很多人等著看笑話，也面對很多瞠目結舌的事，幸好整個走下來，「還滿喜歡自己的淡定以及依舊相信人」。

如今回頭，坦言「台灣人熱衷政治，但不了解政治，我也是進去才知道，跟拍戲絕對不同，真的在修練」，但整個走下來「我還蠻喜歡自己的」，像是淡定、依舊相信人。

現在的賴佩霞還是十分忙碌，10 月 3 日將擔任「雜訊中，看見自己的超能力」線上論壇的主持人，而在百忙中，女兒謝沛恩喜獲麟兒、升格成為外婆也讓她喜悅萬分。對於新手爸媽，她說：「接下來的日子是他們自己的生命經驗累積。我盡可能不插手，只有在他們需要我的時候做他們的後援。百分百支持他們、愛他們，鼓勵他們。」