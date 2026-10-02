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「威妮CP」跨越命運交錯 默契連結東勢老家驚人緣分

記者趙大智／即時報導
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陳庭妮的安全感來自胡宇威。圖／「ELLE」國際中文版雜誌提供
陳庭妮的安全感來自胡宇威。圖／「ELLE」國際中文版雜誌提供

AI摘要

文章摘要整理：

胡宇威與陳庭妮從戲裡到戲外成為夫妻，今年7月迎來女兒，並意外發現兩人老家都在台中東勢，這段跨越多年的人生緣分令人驚喜。

「威妮CP」胡宇威、陳庭妮從戲裡走到戲外，結婚後又在今年7月迎來女兒，感情一路開花結果。沒想到兩人的緣分，早在相識前就已悄悄埋下伏筆，兩人的共同「老家」竟然都是台中東勢，連胡宇威自己都直呼不可思議。

從小在國外生活、於紐約出生長大的胡宇威透露，當初與陳庭妮聊天時提到自己的媽媽老家在東勢，陳庭妮第一反應還是不相信，「我說我是在紐約出生、長大，但是我媽媽的老家在東勢，她還一直懷疑我說『怎麼可能』？」

陳庭妮則笑著回憶，當時還特別「考」胡宇威，問他知不知道東勢有哪些地方，結果兩人越聊越發現，原來彼此的生命座標早就有交集。「我們的緣分是真的蠻難得的，尤其剛開始認識對方的時候，想說怎麼可能老家都在這個地方？」

相伴10多年，從戀人、夫妻一路走到父母，兩人的感情也在不同人生階段持續變化。陳庭妮回想當年懷孕時，自己其實有不少擔心，反而是胡宇威一貫的樂天個性讓她安定下來。有天她問胡宇威「你不緊張嗎？」沒想到他只淡定回：「不緊張啊，什麼好緊張的！」還告訴她要相信彼此的基因，相信兩人會有一個健康、快樂、幸福的寶寶。

那一刻讓陳庭妮瞬間被療癒，也讓她想起剛認識胡宇威時的悸動，「他還是十幾年前的那個他，還是可以用一句話，就讓你覺得『對，Easy，這根本就沒什麼！』」

兩人個性一個容易想多、一個天性樂觀，卻也正因如此互補。胡宇威形容陳庭妮一路走來始終保有熱血，想做的事就勇敢去突破；陳庭妮則被他的樂天吸引，「這個人好酷喔！他怎麼可以這樣想事情。」

如今兩人多了女兒，愛情也進入下一階段。回頭看這段10多年感情，陳庭妮感嘆：「我們好像改變了，但其實也沒有改變。」而胡宇威則用一句話形容兩人的關係：「這就是……愛。」

胡宇威天性樂觀。圖／「ELLE」國際中文版雜誌提供
胡宇威天性樂觀。圖／「ELLE」國際中文版雜誌提供

「威妮CP」胡宇威（右）、陳庭妮讓人又相信愛情了。圖／「ELLE」國際中文版雜誌...
「威妮CP」胡宇威（右）、陳庭妮讓人又相信愛情了。圖／「ELLE」國際中文版雜誌提供

精華 FAQ

  • 因為兩人從戲中相識相戀，最後走入婚姻，並在今年7月迎來女兒，感情一路從螢幕延伸到現實生活，因此被外界稱為「威妮CP」。

  • 他們聊天時才發現，雙方的共同老家竟然都在台中東勢，甚至連胡宇威自己都覺得不可思議，認為這段緣分在相識前就已經悄悄埋下伏筆。

  • 陳庭妮容易想很多，但胡宇威總能用樂天態度安定她，讓她在懷孕與人生轉折時感到安心；她則欣賞他看事情的方式，兩人因此彼此支撐。

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