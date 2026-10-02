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日網瘋傳「男偶像交往13歲少女」親密合照曝光粉絲驚呆

記者李姿瑩／即時報導
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琉楓陷入戀童癖爭議。圖／摘自IG
琉楓陷入戀童癖爭議。圖／摘自IG

AI摘要

文章摘要整理：

aoen副隊長琉楓遭網傳與13歲少女有親密合照與私下往來，雖未能證實交往，但因年齡差距與互動界線引發外界強烈爭議。

日本新生代男團aoen副隊長琉楓近日陷入爭議，日本社群平台X（原推特）流傳多張他與一名約13歲少女的合照，引發網友熱議。琉楓現年22歲，與少女年齡相差約9、10歲，網路上更流出兩人私下往來的相關照片及資訊，讓部分網友質疑成年偶像與未成年少女的互動是否恰當。

琉楓2003年出生於日本宮崎縣，4歲開始學習舞蹈，是aoen副隊長。aoen由選秀節目「応援-HIGH ～夢のスタートライン～」成團，最初由HYBE MUSIC GROUP旗下YX LABELS推出，目前則隸屬於HYBE JAPAN旗下新設獨立廠牌JCONIC，成員包括優樹、琉楓、雅久、輝、颯太、京助及礼央，7人於2025年6月以「青い太陽（The Blue Sun）」正式出道。

據日本網友說法，琉楓出道前曾擔任該名少女的舞蹈老師，兩人因此認識。部分粉絲認為，雙方過去存在師生關係，因此私下合照不代表兩人有戀愛關係；但也有網友認為，即使過去是師生，琉楓如今已成年且身為偶像，仍與未成年少女維持密切私交，應更加注意互動界線。

從網路流傳的照片來看，兩人曾有近距離擁抱合照、單獨出遊，也被指曾在住家等私人場所見面，甚至出現疑似使用同款物品的情況。此外，網路上也流傳少女與aoen其他成員聚餐、接觸的照片，其中餐桌上出現酒類飲品，也引發部分網友對場合是否適當的質疑。

即便如此，尚不足以證實琉楓與該名少女存在戀愛關係，也無法僅憑照片確認雙方實際互動情況，但如此沒有邊界感的行為已經不少網友公開撻伐，甚至懷疑琉楓可能有戀童癖好。

13歲少女分享多張跟琉楓親密互動的照片。圖／摘自IG
13歲少女分享多張跟琉楓親密互動的照片。圖／摘自IG

aoen是出道一年的新人男團。圖／摘自IG
aoen是出道一年的新人男團。圖／摘自IG

精華 FAQ

  • 主角是日本男團aoen副隊長琉楓。網路流出他與一名約13歲少女的多張合照與私下互動資訊，因成年偶像與未成年少女的關係而引發熱議。

  • 主要因兩人年齡相差約9到10歲，且流出的照片顯示近距離擁抱、單獨出遊等情況。部分網友認為，即使曾是師生關係，仍應避免與未成年者過度親密。

  • 目前尚不足以證實兩人有戀愛關係，僅能確認網路上流傳了合照與相關說法。文章也提到，這些內容無法單憑照片就判定實際互動全貌。

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