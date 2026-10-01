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「蘭香如故」劉學義、譚松韻「圓房」只給看紅紗帳 劇迷氣炸

追了39集… 劉學義、譚松韻「圓房」卻只給看紅紗帳 劇迷氣炸了

娛樂新聞組／即時報導
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譚松韻、劉學義的圓房戲拍得相當含蓄。(取此自微博)
譚松韻、劉學義的圓房戲拍得相當含蓄。(取此自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《蘭香如故》圓房戲因只呈現紅紗帳等含蓄畫面惹議，劉學義的直率金句與親密戲專業態度，反而讓劇集熱度持續升高。

大陸古裝劇「蘭香如故」自開播以來話題持續升溫，譚松韻、劉學義飾演的許蘭香與林錦岐歷經重重波折，鋪陳長達6年的感情終於迎來「圓房」戲，相關話題迅速登上熱搜。不過，觀眾期待已久的重頭戲並未出現親密畫面，反而以紅紗帳、燭影搖曳及合卺酒等含蓄處理，讓不少劇迷氣炸。

劇中，兩人28集成婚，直到39集才正式圓房。不少觀眾看完後忍不住調侃，「追這麼久，圓房只給我看紅紗帳」，也有人笑稱「點開前以為有糖吃，點開後直接進入意識流」。雖然期待落空，但也有人認為，這種不直接呈現的拍法更符合古裝劇的含蓄美學，將兩人歷經世俗與朝堂阻礙後終於走到一起的情感，交給觀眾自行想像。

相較於圓房戲的克制處理，劇中另一場「雪中馬車吻」則成為觀眾熱議的親密戲。劉學義受訪時被問到如何拍得如此有氛圍感？他沒有刻意營造「純情男神」形象，反而大方回應，「都三十好幾了能沒經驗嗎，誰還是純情小男生啊」。一句話意外引發網友熱議，不少人直呼他的回答相當真實，也有人稱讚這種不刻意端著的態度很有「鬆弛感」。

事實上，劉學義在談及親密戲時，除了展現幽默的一面，也強調對工作與搭檔的尊重。他透露，自己拍攝前都會做好個人清潔與狀態整理，過程則保持專注、爭取一次過關，盡量減少搭檔重複拍攝的不自在與尷尬。

從「「圓房只見紅紗帳」的爭議到劉學義的暴紅金句，「蘭香如故」近期的熱度已不單停留在劇情本身，更延伸至古裝劇如何呈現親密情感，以及演員面對親密戲時的專業態度。劉學義沒有刻意維持偶像劇式的純情人設，反而以直率回答製造意外笑點，也讓這場親密戲話題有了不同於一般偶像劇的討論方向。

劉學義（左）和譚松韻主演的「蘭香如故」話題不斷。(取材自微博)
劉學義（左）和譚松韻主演的「蘭香如故」話題不斷。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為觀眾等到39集才看到兩人圓房，原本期待的親密畫面卻沒有直接呈現，只以紅紗帳、燭影與合卺酒帶過，讓追劇許久的粉絲覺得落差很大。

  • 他被問到如何拍出氛圍感時，沒有刻意裝成純情男神，反而直言「都三十好幾了能沒經驗嗎」，這種坦率又不端著的回答，被不少網友認為很真實、有鬆弛感。

  • 除了古裝劇親密戲該如何含蓄呈現，文章也提到演員面對親密戲的專業態度，包括拍前清潔、保持專注與盡量一次拍好，避免讓搭檔重複承受尷尬。

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