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「最恨別人提我爸是誰」…陳飛宇新片台詞掀熱議 網笑：本色出演？

娛樂新聞組／即時報導
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陳飛宇在新片中怒喊「我最恨別人在我面前提我爸是誰」，引發討論。(取材自微博)
陳飛宇在新片中怒喊「我最恨別人在我面前提我爸是誰」，引發討論。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

陳飛宇在電影《神探之痕跡》中一句抱怨父親身分的台詞意外爆紅，因其現實是陳凱歌之子而引發網友熱議，也讓他以反派演技和轉型表現獲得好評。

大陸十一檔犯罪電影「神探之痕跡」近日上映，由陳飛宇飾演的反派卻因一句台詞成為話題焦點。片中，他喊出「我最恨別人在我面前提我爸是誰」，因陳飛宇現實身分正是知名導演陳凱歌、演員陳紅之子，讓不少網友將角色台詞與他的「星二代」背景連結，戲裡戲外的反差也意外成為話題，登上熱搜。

「神探之痕跡」由陳思誠編劇、執導，取材自痕跡檢驗專家崔道植的真實故事，陳飛宇在片中飾演讓案情更加撲朔迷離的馬朝陽。 相較過去較常見的青春偶像形象，這次陳飛宇挑戰性格陰沉、行事偏執的犯罪角色，角色與他本人既有的公眾形象形成明顯落差。

尤其，馬朝陽渴望掙脫家族庇護，卻始終被父輩光環籠罩，不甘與屈辱在審訊室等關鍵場景中集中爆發，讓他怒喊「我最恨別人在我面前提我爸是誰」，讓網友聯想到陳飛宇自身多年來揮之不去的「星二代」標籤，有觀眾直言，「根本是本色出演」。

還有不少網友調侃，「陳思誠導演太會搞話題了，這句台詞簡直是為他量身打造」、「娛樂圈誰不知道他爸是陳凱歌，這簡直是戲裡戲外的完美互文」， 也有影評人指出，陳飛宇敢於接下這個自帶爭議標籤的角色，正展現了他成熟、清醒的演員態度。

值得一提的是，陳飛宇在片中的「換臉式」演技獲得一片好評，他捨棄了誇張的嘶吼，僅憑空洞冰冷的眼神與審訊室裡令人毛骨悚然的詭異微笑，將角色的偏執與瘋狂詮釋得淋漓盡致，被觀眾大讚「演技進化到讓人後背發涼」。

陳飛宇從昔日被調侃「阿瑟請坐」，到如今憑藉原聲台詞與精湛演技讓觀眾服氣，他這次用作品撕下「靠爹」標籤。正如他過往受訪時所言，面對偏見最好的方式就是用實力說話。不少粉絲樂見他的成長。

精華 FAQ

  • 他在片中喊出「我最恨別人在我面前提我爸是誰」，因為台詞直接碰上他現實中的星二代背景，讓不少觀眾覺得戲裡戲外形成強烈對照，因此迅速登上熱搜。

  • 因為陳飛宇的父親是陳凱歌、母親是陳紅，長期被貼上星二代標籤，片中角色又正好對父輩光環感到抗拒，讓網友覺得這句台詞像在替他的現實處境發聲。

  • 觀眾認為他成功跳脫過去的青春偶像形象，以冰冷眼神和詭異微笑詮釋偏執反派，展現出更成熟的表演層次，也被視為用作品回應外界對他靠背景的質疑。

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