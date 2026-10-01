我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

處決女囚未成功 田納西州2026年其餘死刑暫停執行

川普受訪稱習近平健康狀況佳 讚上周峰會「非常好」

靠張惠妹、張學友賺大錢買3間房 他分享理財經 斷聯阿妹內幕曝光

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
郭子本月8日要滿60歲，外表看起來很年輕。圖／寬宏藝術提供
郭子本月8日要滿60歲，外表看起來很年輕。圖／寬宏藝術提供

AI摘要

文章摘要整理：

音樂人郭子分享靠版稅與投資買下3間房、過著無貸款生活，也談到與張惠妹多年未聯絡，並為即將舉行的演唱會預告台語彩蛋。

曾為張學友、張惠妹、王菲等天王天后打造神曲的音樂人郭子（郭蘅祈），10月16日將攜手「浮花樂隊」舉辦「原來的那首歌 Live in Legacy Taipei」演唱會，早已財富自由的他，今（1）日受訪大方分享靠版稅和投資買下3間房的理財經，更親自揭開與天后張惠妹私下斷聯的真實內幕。

創作超過500首經典名曲的郭子，光是張學友的「祝福」與張惠妹的「原來你什麼都不要」版稅，就讓他下半輩子無後顧之憂。他透露，當年靠著精明理財，在台北天母買下第一間房，10多年前賣掉時房價就暴漲3倍，他帶著4千多萬元進軍台中，一口氣買下3間房，父母一人一間，自己再單獨住一間，他笑稱目前生活沒有貸款壓力，全靠理財產品與定期的版稅養房。

他除了幫張惠妹打造經典神曲「原來你什麼都不要」，也曾擔任過阿妹的MV導演。2人私下是否仍聯繫？郭子坦言近期兩人完全沒有私交，甚至連對方的聯絡方式都沒有，兩人最近一次同台是2014年齊柏林導演的紀念音樂會。他笑言自己跟萬芳比較熟，但與大部分合作過的歌手平時都各自安好，沒有特別打擾。

這次演唱會選在周五開唱，郭子笑稱完全是因為「今年初發現自己要60歲，隨心所欲想做就做，結果太臨時訂不到六日檔期」，而在歌單編排上，因為紅歌實在太多，讓他陷入極大的選擇困難，甚至預告將帶來「隱藏版台語彩蛋」，挑戰自己當年寫給洪榮宏、許景淳的台語作品。

精華 FAQ

  • 他表示，張學友的〈祝福〉與張惠妹的〈原來你什麼都不要〉，就已帶來足以安養後半生的版稅收入，再加上長期創作與投資，讓他提早達成財務自由。

  • 郭子先在台北天母買下第一間房，10多年前賣掉時房價已漲3倍，之後帶著4千多萬元到台中一次買下3間房，父母各住1間，自己住1間，生活幾乎沒有貸款壓力。

  • 他坦言兩人近期完全沒有私交，甚至連聯絡方式都沒有，最近一次同台已是2014年的齊柏林導演紀念音樂會；他與多數合作歌手也維持各自安好的狀態。

王菲

上一則

湯姆克魯斯新片「挖掘者」 傳因涉敏感內容在港上映前遭撤

延伸閱讀

9年沒發片…天后張惠妹進錄音室了 合體葛西瓦爆大喜訊

9年沒發片…天后張惠妹進錄音室了 合體葛西瓦爆大喜訊
男星顯赫身世首曝光 1原因不接家業 美股當沖獲益豐

男星顯赫身世首曝光 1原因不接家業 美股當沖獲益豐
二房東計畫幫無殼長者找家 友善宅太少受訾議

二房東計畫幫無殼長者找家 友善宅太少受訾議
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17
圖為2019年劉歡(中)在湖南衛視音樂競技節目《歌手》「歌王之戰」摘得「歌王」桂冠。（湖南衛視供圖）

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

2026-09-25 22:23
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07

超人氣

更多 >
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」
嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福
黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線