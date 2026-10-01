靠張惠妹、張學友賺大錢買3間房 他分享理財經 斷聯阿妹內幕曝光

郭子本月8日要滿60歲，外表看起來很年輕。圖／寬宏藝術提供

AI摘要 文章摘要整理： 音樂人郭子分享靠版稅與投資買下3間房、過著無貸款生活，也談到與張惠妹多年未聯絡，並為即將舉行的演唱會預告台語彩蛋。

曾為張學友、張惠妹、王菲 等天王天后打造神曲的音樂人郭子（郭蘅祈），10月16日將攜手「浮花樂隊」舉辦「原來的那首歌 Live in Legacy Taipei」演唱會，早已財富自由的他，今（1）日受訪大方分享靠版稅和投資買下3間房的理財經，更親自揭開與天后張惠妹私下斷聯的真實內幕。

創作超過500首經典名曲的郭子，光是張學友的「祝福」與張惠妹的「原來你什麼都不要」版稅，就讓他下半輩子無後顧之憂。他透露，當年靠著精明理財，在台北天母買下第一間房，10多年前賣掉時房價就暴漲3倍，他帶著4千多萬元進軍台中，一口氣買下3間房，父母一人一間，自己再單獨住一間，他笑稱目前生活沒有貸款壓力，全靠理財產品與定期的版稅養房。

他除了幫張惠妹打造經典神曲「原來你什麼都不要」，也曾擔任過阿妹的MV導演。2人私下是否仍聯繫？郭子坦言近期兩人完全沒有私交，甚至連對方的聯絡方式都沒有，兩人最近一次同台是2014年齊柏林導演的紀念音樂會。他笑言自己跟萬芳比較熟，但與大部分合作過的歌手平時都各自安好，沒有特別打擾。

這次演唱會選在周五開唱，郭子笑稱完全是因為「今年初發現自己要60歲，隨心所欲想做就做，結果太臨時訂不到六日檔期」，而在歌單編排上，因為紅歌實在太多，讓他陷入極大的選擇困難，甚至預告將帶來「隱藏版台語彩蛋」，挑戰自己當年寫給洪榮宏、許景淳的台語作品。