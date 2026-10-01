金馬63／「少林足球」田啟文入圍男配 碰MIRROR江𤒹生

江𤒹生、朱軒洋、林偉文、田啟文、黃冠智入圍最佳男配角。圖／金馬執委會提供

AI摘要 文章摘要整理： 金馬63最佳男配角入圍公布，田啟文、江𤒹生、黃冠智、林偉文與朱軒洋競逐獎項，其中田啟文憑《雙囍》再獲肯定，江𤒹生則以突破偶像形象的演出引發關注。

第63屆金馬獎最佳男配角入圍公布，香港 資深演員田啟文憑電影「雙囍」首度入圍金馬最佳男配角，將與MIRROR成員江𤒹生、「我們不是陌生人」林偉文、「狂忘警探」黃冠智及「功夫」朱軒洋角逐獎項。

田啟文則在「雙囍」飾演迷信岳父，先前才憑同片拿下台北電影獎最佳男配角，如今再度獲金馬肯定，成為男配角獎項的熱門人選。得知入圍消息，他難掩興奮直呼：「喜出望外！」

黃冠智在「狂忘警探」中飾演吸毒者，角色起初看似不起眼，遭警方逮捕後卻成為推動後半段劇情的重要關鍵。得知入圍時，他興奮到全身發抖，透露第一時間就打電話向太太報喜，「非常感謝評審的肯定，第一時間打電話給太太報喜訊，覺得太不可思議了。」

江𤒹生雖是偶像團體出身，這次在「我們不是陌生人」中挑戰被壓抑的同志 角色，透過近乎玉石俱焚的表演，展現強烈情緒張力，擺脫過往偶像形象，演技令人眼睛一亮。

江𤒹生得知入圍激動及哽咽表示：「很開心，真的很開心，真的完全沒有想到有機會可以獲得提名，很多謝金馬獎，所有評審的肯定。多謝導演，多謝『我們不是什麼』團隊上下所有人，多謝我的對手阿Bean (陳毅燊) ，譚哥(譚耀文) 及所有演員，包括飾演我媽媽的李蕙敏，爸爸袁富華。多謝大家，這個提名是整個團隊的功勞。我深深明白做人, 做戲都有很多地方仍需要進步, 改變，多謝，感恩，感激。」