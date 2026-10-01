金馬63／阮經天3度搶影帝 碰劉冠廷、戴立忍「死亡之組」

「雙囍」劉冠廷、「狂忘警探」阮經天、「功夫」戴立忍、「黑潮」陳澤耀、「善男信女」楊偉倫，角逐最佳男主角。圖／金馬執委會提供

AI摘要 文章摘要整理： 第63屆金馬獎最佳男主角競爭激烈，阮經天睽違多年再以《狂忘警探》問鼎影帝，將與劉冠廷、戴立忍等5位演員同場競逐。

第63屆金馬獎最佳男主角競爭激烈，阮經天以「狂忘警探」3度入圍金馬影帝，將與「雙囍」劉冠廷、「功夫」戴立忍、「黑潮」陳澤耀、「善男信女」楊偉倫角逐，5位實力派演員同場競逐，被形容為「死亡之組」。

阮經天2010年憑「艋舺」首度入圍金馬獎即拿下最佳男主角，當時僅28歲，成為金馬史上最年輕影帝。2023年，他時隔13年再以「周處除三害」入圍，如今則憑「狂忘警探」第3度問鼎影帝，在片中飾演罹患早發性失憶症的警探，隨著記憶不斷斷裂、崩解，與時間展開追逐，演技備受肯定。

阮經天得知入圍後感性表示：「謝謝金馬的垂愛與肯定，能和『狂忘警探』的劇組一起工作，本身就已經是一件很幸福的事。謝謝所有夥伴一路上的幫助與陪伴，也恭喜所有入圍的優秀電影工作者。能因為電影一起走到這裡，很珍惜，也很感謝，謝謝。」

劉冠廷繼2020年以「消失的情人節」入圍後，睽違6年再度角逐影帝。「雙囍」中，他同時面對新郎與父親兩重身分，在複雜情緒與人生困境中展現細膩演技，甚至在表演之外展現唱作能力。

陳澤耀繼3年前憑「富都青年」入圍最佳男配角後，此次以「黑潮」首度挑戰影帝。他分享：「3年前憑著『富都青年』入圍最佳男配角，這一次有機會角逐最佳男主角，這肯定是我電影路上最美好的事情，18年了，我還在努力當一位演員。我叫陳澤耀！」

戴立忍則是生涯第11度入圍金馬獎，過去曾拿下最佳男配角、最佳創作短片、最佳導演及最佳原著劇本4座金馬獎。此次憑「功夫」飾演神祕流浪漢兼武林高手，首度入圍最佳男主角，讓本屆影帝之爭格外受到矚目。