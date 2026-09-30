王大陸涉違個資法二審無罪答辯 前刑警認罪求緩刑

王大陸因閃兵案出庭應訊。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 王大陸涉違個資法案二審開庭，他與女友皆作無罪答辯，前刑警劉居榮則改口認罪並求緩刑，高院並安排後續審理與調解。

藝人王大陸 涉助女友討債，一審依個資法判刑6月，被控透過友人找前刑警劉居榮查閃兵 主嫌陳志明個資則無罪。檢察官、王大陸等人均上訴，高院 今天開庭，王與女友均無罪答辯，劉居榮則認罪求輕判。

全案源於，王大陸涉嫌花錢找陳志明安排躲兵役，陳志明因另案入監後失聯，王大陸認為遭詐騙，透過游姓友人尋人。游男聯繫時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮，劉居榮以不實事由登入警用系統查詢陳志明個資，並拍攝畫面傳送給游男。

台灣高等法院今天二審開庭，王大陸在庭上表示，認為遭騙新台幣360萬元（約11.3萬美金），才請2名朋友協助尋找綽號「小黑」的陳志明，後來得知「小黑」已入監，就告訴朋友不用再找。

王大陸主張，他與朋友談話時僅提到「小黑」這個代號，沒有說出陳志明全名，也不知道「小黑」究竟是誰，並未利用陳志明個資，因此一審就這部分判決無罪並無違誤。

另一起被訴犯罪事實涉及王大陸女友闕沐軒遭潘姓男子詐騙逾400萬元（約12.5萬美金）。因潘男入監，王大陸、闕沐軒與游男成立微信群組討債；游男委託四海幫海英堂陳姓堂主等人，非法蒐集利用與債務無關的潘男親屬個人資料，前往潘男家屬住處及以電話討債。

王大陸表示，女友沒有游男聯絡方式，他才成立3人群組，讓兩人討論如何處理債務；群組20多天的對話，他都沒有查看，最後僅禮貌性說「謝謝、辛苦了」，因此主張無罪。闕沐軒今天也做無罪答辯。

法官詢問王大陸與游男的關係，王大陸表示，游男是他的好朋友，因女友遭騙才請對方協助，也是唯一一次請游男幫忙處理相關事情。法官並確認王大陸與闕沐軒目前仍為男女朋友。

至於劉居榮部分，他今天改為坦承犯行，表示民國114年2月13日在北市刑大偵三隊辦公室，利用其他案件查詢陳志明資料。劉居榮僅就量刑部分上訴，請求法院從輕量刑並給予緩刑。

法官今天另提訊因其他案件在押的陳志明到庭，詢問陳志明與劉居榮是否願意調解，雙方均表示有意願，法院將先移付調解。

一審認定，王大陸、闕沐軒知悉並參與向潘男討債行動，依違反個人資料保護法各判刑6月，均得易科罰金；至於王大陸涉請託查詢陳志明個資部分，則判決無罪。

劉居榮一審辯稱將陳志明資料「誤傳」給游男，但法院依對話紀錄認定，他傳送資料後曾稱「沒給你漏氣」、「專業吧」等語，且事後交給小隊長的資料與傳給游男者不同，不採信辯詞，依公務員登載不實文書罪判刑1年4月。

公訴檢察官表示，針對原審有罪部分提起上訴，主張應從重量刑；原審判決無罪部分也上訴，請求改判有罪。

此外，王大陸先前指控陳志明收取360萬元後失聯涉嫌詐欺。新北地檢署調查認為，陳志明因另案入監才未履行約定，費用也是雙方磋商後達成合意，難認有詐欺犯意，日前予以不起訴處分。

王大陸庭後被媒體詢問，是否另提民事訴訟向陳志明索討360萬元，他表示，將再與律師研究討論。高院庭末諭知12月23日續行審理，若辯護人未再聲請調查證據，當天將進行辯論程序。