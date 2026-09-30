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藍琪家中辭世 阿姑聞噩耗淚崩：她一直念著我

記者陳慧貞／即時報導
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藍琪驚傳離世。聯合報系資料照
藍琪驚傳離世。聯合報系資料照

AI摘要

文章摘要整理：

資深女星藍琪在家中辭世，享壽74歲，周遊得知噩耗後落淚，感慨她一直記著提攜之恩，兩人如今天人永隔。

中視一代花旦藍琪（本名陳碧枝）驚傳於9月22日午時在家中辭世，享壽74歲，告別式將於10月13日上午在台北市立懷愛館舉行，家祭8時、公祭8時30分，隨後火化。資深製作人周遊（阿姑）今（30日）下午得知藍琪離世難過落淚，哽咽道：「她一直念著我，常常告訴家人是我提拔她的。」

藍琪17歲踏入演藝圈，早年從台語電影出道，曾演出「淚的小花」、「黑寡婦一生」、「像霧又像花」等作品，之後轉戰電視圈，成為中視當家花旦，與謝玲玲、陳慧美並列當時中視花旦代表。她曾演出「王者之劍」、「觀世音」等古裝劇，也主演「走馬燈」、「愛河」、「安平追想曲」等台語連續劇，在台灣電視劇發展初期累積高知名度。事業當紅時，她也曾赴新加坡發展，跨足歌唱及短劇演出，1980年代後期逐漸淡出演藝圈。

周遊（阿姑）得知噩耗後難過落淚，透露自己與藍琪母親是好友，當年藍琪才16、17歲，便由她介紹進入中視，兩人也曾合作多部戲劇。阿姑回憶，藍琪雖然個子不高，演技卻相當出色，當年在台語片末期也是當紅女主角，因此後來也由她介紹藍琪演出台語片，周遊直言：「她是我一手提拔的，我好難過！」

藍琪結婚後逐漸淡出螢光幕，兩人也失聯多年。阿姑透露，2018年她與李朝永補辦結婚40周年婚宴時，曾想找藍琪同聚，卻始終聯絡不上，後來才從旁得知藍琪罹癌，且長期獨居淡水。直到30日，阿姑接到藍琪兒子陳剛電話，才得知好友已離世，感慨兩人再度聯絡已是天人永隔。她也透露，藍琪生前仍常向家人提起自己，「一直念著我，常常告訴家人是我提拔她的。」

周遊（左）、李朝永想到昔日好友離世難過落淚。記者林士傑／攝影
周遊（左）、李朝永想到昔日好友離世難過落淚。記者林士傑／攝影

精華 FAQ

  • 藍琪於9月22日午時在家中辭世，享壽74歲；告別式訂於10月13日上午在台北市立懷愛館舉行，並安排家祭、公祭後火化。

  • 她17歲踏入演藝圈，先從台語電影出道，後轉戰電視圈成為中視花旦，曾演出《王者之劍》、《觀世音》等劇，也拍過多部台語連續劇。

  • 周遊表示自己當年介紹藍琪進入中視，也曾帶她演出台語片，兩人雖然失聯多年，但藍琪生前仍常向家人提起她，因此得知噩耗後格外悲痛。

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