艾美獎男星查德洛公布13歲女兒死訊

男星查德洛（Chad Lowe）與製作人妻子金‧潘特納（Kim Painter）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 曾以《生活在繼續》獲艾美獎的查德洛宣布13歲女兒菲歐娜驟逝，家屬未公開死因，僅呼籲心理健康受困者求助並盼外界尊重隱私。

1990年代曾以電視影集「生活在繼續」(Life Goes On )獲得艾美獎 最佳男配角的男星查德洛(Chad Lowe)29日發表聲明宣布13歲女兒菲歐娜(Fiona)驟然過世。聲明當中並未公布死音，僅寫鼓勵掙扎於心理健康 問題的所有人向自殺防治專線求助。

58歲的查德洛是知名男星羅伯洛(Rob Lowe)的弟弟，也是奧斯卡 影后希拉蕊史旺(Hilary Swank)的前夫。

查德洛與製作人妻子金‧潘特納(Kim Painter)在聲明中形容菲歐娜聰明、創意十足且熱愛舞蹈，是「我們的生命之光」。聲明寫道：「失去了深愛的菲歐娜，讓我們無比心碎。」

聲明指出，女兒過世對家人造成重大打擊，希望各界幫忙祈禱，給予隱私空間。

查德洛夫妻還育有17歲女兒梅貝爾(Mabel)和10歲女兒妮克西(Nixie)。

菲歐娜2025年11月慶祝13歲生日時，查德洛在Instagram發布照片慶祝女兒人生的重大里程碑。他寫道：「慶祝菲歐娜今天正式升格青少年。」

2025年2月，查德洛在社群媒體分享了女兒們童年住家在寶馬山花園(Pacific Palisades)山林大火燒毀之後，回到房屋殘骸地點時展現正面態度，「我對她們的精神與韌性肅然起敬」。他寫道，幫助女兒們走出這場災難後續影響衝擊將是他的「唯一目標」。