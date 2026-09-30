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選秀節目「宇宙啦啦隊」奪亞洲影藝創意大獎雙項台灣代表

記者林怡秀／即時報導
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「宇宙啦啦隊」獲亞洲影藝創意大獎肯定。圖／緯來電視網提供
「宇宙啦啦隊」獲亞洲影藝創意大獎肯定。圖／緯來電視網提供

AI摘要

文章摘要整理：

緯來原創《宇宙啦啦隊》在2026亞洲影藝創意大獎中，取得兩項台灣代表資格，將代表台灣與亞太作品競逐最終大獎。

緯來原創「宇宙啦啦隊」再傳國際捷報！2026 Asian Academy Creative Awards（亞洲影藝創意大獎，AACA）公布各國及地區代表名單，「宇宙啦啦隊」一舉在最佳音樂或舞蹈節目（ Best Music or Dance Programme）、最佳實境娛樂節目（Best Non Scripted Entertainment）兩大獎項獲選為台灣代表作品，正式晉級國際評選，將代表台灣與亞太各國及地區優秀作品共同角逐最終大獎。

亞洲影藝創意大獎匯集亞太地區電視台、國際串流平台、製作公司及影視創作者參與競逐，評選採各國及地區代表制，各獎項先選出各國及地區代表作品，再晉級國際評選，角逐最終大獎。今年橫跨39個獎項類別，共有335組作品取得國際評選資格，「宇宙啦啦隊」一次拿下兩項台灣代表資格，也讓緯來原創綜藝從台灣出發，再度站上國際舞台。

「宇宙啦啦隊」集結跨國陣容，透過海選、培訓及舞台競演，一路記錄女孩們追逐夢想的過程，不僅呈現國際級大型舞台的專業演出，更將鏡頭深入參賽者面對競爭、挫折與成長的真實歷程。此次同時在「音樂或舞蹈節目」及「非戲劇娛樂節目」兩大類別獲得肯定，也讓節目的舞台製作與實境娛樂內容雙雙獲得國際評審青睞。

製作人B2得知消息後開心表示：「真的很感謝亞洲影藝創意大獎評審的肯定與支持！『宇宙啦啦隊』這次一次獲得兩項肯定，還有機會代表台灣和其他國家的優秀作品競爭最後大獎，對整個團隊來說都是很大的鼓勵。」他不忘向粉絲喊話：「希望大家繼續幫我們集氣！國際獎項要拚，金鐘人氣獎也要拚！也拜託大家上金鐘獎網站幫『宇宙啦啦隊』投票，希望我們可以站上金鐘獎的舞台，為節目爭光！」

精華 FAQ

  • 《宇宙啦啦隊》同時獲選為最佳音樂或舞蹈節目，以及最佳實境娛樂節目的台灣代表，成功晉級國際評選，將與亞太各國及地區代表作品共同競逐最終大獎。

  • AACA採各國及地區代表制，先從各地選出代表作品，再進入國際評選角逐最終獎項。今年橫跨39個類別，共有335組作品取得國際評選資格。

  • B2表示感謝評審肯定，也很開心節目一次獲得兩項入選，認為是團隊很大的鼓勵。他並呼籲粉絲持續集氣，除了衝刺國際獎項，也到金鐘獎網站為節目投票。

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