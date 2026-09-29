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從教30餘年 劉歡為何退休仍是「副教授」…引熱議

世界新聞網╱即時報導
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劉歡。 （中新社檔案照）
劉歡。 （中新社檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

劉歡病逝後，貿大訃告寫明其退休職稱為副教授，引發社會對其教學貢獻與職稱制度的討論，也凸顯藝術成就不宜只用學術職稱衡量。

著名音樂家劉歡日前病逝，隨後對外經濟貿易大學發布的訃告，披露其退休職稱僅為「副教授」，迅速在網路與學界引發廣泛討論。許多民眾感嘆，以劉歡在華語樂壇的跨時代成就與三十餘年教學奉獻，退休時竟非「正教授」，紛紛為其感到惋惜。

澎湃新聞報導，劉歡自 1991 年起入職對外經濟貿易大學，直到 2023 年退休，三十多年來長期堅守美育課堂，主講《西方音樂史》選修課，深受歷屆學生愛戴。社會大眾對於其職稱的討論，實則寄託著對這位德藝雙馨藝術家的摯誠懷念與敬意，希望其卓著貢獻能在制度層面獲得相符的認可。

對此，文化與教育界觀察人士指出，藝術成就與學術職稱不應簡單綁定；高校職稱屬於現代崗位管理制度與考核標準，並不等於藝術成就的終極評價。衡量藝術水平的高低，關鍵在於作品本身與藝術感染力，而非論文數量、課題申報或職稱證書。

另據華商網報導，對外經濟貿易大學發布訃告，第一句便寫著「我校退休教師」，隨後才是「全國家諭戶曉的音樂家」。

對外經濟貿易大學前校長陳準民回憶，劉歡對自己的定位「首先是老師」，自我介紹時總會先說自己是學校的老師，而非提及歌手身分，「他完全可以選擇其他道路，卻仍在教學崗位上兢兢業業，深受師生喜愛。」另一位前校長孫維炎也證實，劉歡授課效果極佳、講課極其認真。

在歷屆學生心中，劉歡的課更是盛況空前。2005 年入學的學生郭宇回憶，當時僅有 300 多個名額的課程吸引逾 700 人搶修，只能由電腦抽籤決定，授課地點選在全校最大的教室，甚至是唯一需要教務處老師在門口查驗聽課票據的課程。許多同學印象深刻，劉歡上課完全不用簡報課件，「一支粉筆一節課」，作品、年代、人名全憑口述，板書與時間掌控行雲流水，下課鈴響時內容剛好講完。

除了深厚的音樂與多國人文知識，劉歡對學生的付出更是無微不至。曾擔任其助教的郭宇回憶，當時為了便於學生體會音樂，他提議建立校內網站分享課堂曲目，一週後劉歡直接交給他一個 1T 容量的硬碟，裡面裝滿了他多年自費購買收藏並分類整理好的古典曲目。這份對美育的執著，不僅為學生打開了通往音樂史的大門，也讓無數人在畢業多年後仍受其滋養。

精華 FAQ

  • 因為外界普遍認為他在華語樂壇與教育界貢獻卓著，卻未以正教授身分退休，容易讓人感到制度認可與實際成就之間存在落差，因此掀起討論。

  • 他自1991年入職後長期任教，直到2023年退休，主要主講《西方音樂史》選修課，課堂深受學生歡迎，也以認真投入和紮實內容受到歷屆師生肯定。

  • 觀察人士認為兩者不應直接劃上等號，學術職稱反映的是高校制度與考核標準，而藝術高度更應回到作品本身、感染力與實際社會影響來衡量。

退休

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